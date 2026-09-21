Chiêm ngưỡng những mô hình đèn lồng khổng lồ ở Tam Chúc

Đại diện Khu du lịch quốc gia Tam Chúc cho biết, từ ngày 20 – 25.9.2026, tại Khu du lịch quốc gia Tam Chúc sẽ diễn ra Đại lễ hội đèn lồng khổng lồ với chủ đề “Rồng thiêng miền di sản”, nhằm tạo không gian vui Trung thu cho người dân, du khách thập phương, đặc biệt là các em thiếu nhi

Điểm nhấn của lễ hội là hoạt động rước các mô hình đèn lồng khổng lồ với nhiều hình dáng như rồng thiêng, phượng hoàng, cá chép…

Đoàn xe rước mô hình đèn lồng khổng lồ sẽ làm rực sáng Tam Chúc trong dịp Trung thu năm nay

Đại lễ hội đèn lồng khổng lồ tại Khu du lịch quốc gia Tam Chúc với chủ đề “Rồng thiêng miền di sản” diễn ra đến hết ngày 25.9

Những chiếc xe được trang trí rực rỡ sắc màu, kết hợp với đèn ông sao truyền thống

Mô hình đèn lồng cá chép khổng lồ

Người dân, du khách và các em thiếu nhi thích thú chiêm ngưỡng những mô hình đèn lồng khổng lồ

Các em thiếu nhi thích thú khi được tương tác, tham gia với các màn biểu diễn nghệ thuật

Không chỉ có mô hình đèn lồng khổng lồ, Tam Chúc còn có các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc kết hợp bắn pháo hoa mỗi đêm

Không gian ẩm thực đa dạng, đặc sắc chắc chắn sẽ là điểm khó có thể bỏ qua khi đến với Tam Chúc dịp Trung thu năm 2026