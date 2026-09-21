[Video] Festival Thăng Long - Hà Nội: dòng chảy di sản, lan tỏa giá trị văn hóa Thủ đô

Với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”, Festival quy tụ hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, hơn 100 nghệ nhân cùng các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, với hơn 16 hoạt động tại Hoàng thành Thăng Long, di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, Làng gốm Bát Tràng và các không gian văn hóa quanh hồ Hoàn Kiếm.

Việc thu hút được hơn 250.000 lượt khách tham dự các hoạt động trong 10 ngày cho thấy sức hút của một Festival lấy di sản làm trung tâm. Quan trọng hơn, sự kiện đã tạo ra những cách tiếp cận mới, để di sản không chỉ được bảo tồn, mà còn trở thành nguồn lực cho sáng tạo, du lịch và công nghiệp văn hóa.

Từ những nét chữ, tiếng trống, tà áo dài... đến những sân khấu nghệ thuật kết hợp công nghệ, “Dòng chảy di sản” đang nối liền ký ức Thăng Long với đời sống hiện đại của Hà Nội hôm nay, góp phần từng bước định vị thương hiệu văn hóa mang đậm bản sắc Thủ đô.