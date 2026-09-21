Tàu hàng dài 229m đâm tàu cá Trung Quốc gần eo biển Singapore

Tàu chở hàng va chạm với tàu cá gần Singapore. Video: BBC

Theo hãng tin BBC, các bằng chứng cho thấy vụ va chạm xảy ra vào ngày 17/9.

Tạp chí The Maritime Executive đưa tin tàu hàng First Margaux treo cờ Panama và tàu cá Luqing Yuanyu 108 dài khoảng 49m rời các khu neo đậu quanh Singapore vào khoảng cùng thời điểm. Dữ liệu theo dõi tàu AIS của Pole Star Global cho thấy cả hai sau đó đi vào hệ thống phân luồng giao thông, tuyến hàng hải được quy định chạy qua eo biển.

Đoạn video dường như được quay từ tàu cá cho thấy tàu hàng lớn hơn tiến thẳng tới và đâm vào tàu cá. Con tàu nghiêng mạnh, nước tràn qua boong trong khi những người trên tàu dường như phải bám vào các vị trí cố định để giữ thăng bằng. Đoạn video kết thúc không lâu sau cú va chạm.

Dữ liệu theo dõi cho thấy tàu cá vẫn nổi sau vụ việc. Tạp chí The Maritime Executive cho biết tín hiệu AIS của tàu vẫn tiếp tục được phát và dường như tàu đã di chuyển tới một cầu cảng gần đó.

Chưa có thông tin về người bị thương hoặc thiệt mạng. Nhà chức trách chưa công bố thông tin chính thức về vụ việc, trong khi nguyên nhân vụ va chạm vẫn chưa được xác định.