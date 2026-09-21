Vui Tết Trung thu, thêm gắn bó với bạn bè và mái trường

Học sinh Giảng Võ hân hoan vui Tết trung thu.

Tối 21/9, Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) tổ chức chương trình “Trăng non tháng Tám - Vui lắm trường em” dành cho khoảng 1.400 học sinh khối 6 tại điểm trường chính, số 1A Trần Huy Liệu (phường Giảng Võ).

Ngay từ đầu chương trình, không khí sân trường trở nên rộn ràng với tiếng nhạc, tiếng cười và những màn biểu diễn nghệ thuật. Các em học sinh cùng hòa mình vào không khí vui hội trăng rằm, háo hức chờ đón những tiết mục đặc sắc và các hoạt động giao lưu.

Với học sinh, Trung thu tại trường không chỉ là một đêm hội vui chơi mà còn tạo cơ hội để các em được chơi cùng nhau, sẻ chia và lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò.

Nhà giáo Tô Thị Hải Yến - Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ chia sẻ với học sinh.

Phát biểu tại chương trình, nhà giáo Tô Thị Hải Yến - Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ chia sẻ, các em đang được lớn lên trong một đất nước hòa bình, được học tập dưới mái trường tràn đầy tình yêu thương và trưởng thành trong những gia đình luôn nỗ lực mang đến cho các em niềm vui, hạnh phúc. Các em là những đứa trẻ hạnh phúc.

Cô Tô Thị Hải Yến mong muốn đêm hội Trung thu sẽ mang đến cho học sinh những cảm xúc đẹp, những ấn tượng sâu sắc để sau này, khi trưởng thành và bước vào cuộc sống với nhiều bộn bề, các em vẫn nhớ về tuổi thơ qua những ký ức ngọt ngào dưới mái trường. Theo cô, hình ảnh vầng trăng thơ ấu, những người bạn cùng lớp, thầy cô và những đêm hội rộn ràng tại trường có thể trở thành những kỷ niệm đẹp theo các em trên hành trình trưởng thành.

Sau phần phát biểu và trao quà cho học sinh, không khí đêm hội càng thêm sôi động với nhiều hoạt động hấp dẫn. Các em hào hứng thưởng thức màn múa lân - sư - rồng mừng hội, các tiết mục nghệ thuật đến từ hai điểm trường; cùng theo dõi chương trình ảo thuật, xiếc, giao lưu tương tác và màn nhảy Giảng Võ Star.

Tiếng vỗ tay, tiếng reo vui của học sinh hòa cùng âm nhạc và sắc màu Trung thu tạo nên một đêm hội rộn ràng, gần gũi. Những hoạt động được tổ chức ngay trong không gian trường học giúp các em có thêm thời gian vui chơi bên bạn bè, cùng chia sẻ cảm xúc và khám phá những điều thú vị. Đặc biệt, với học sinh khối 6, những hoạt động tập thể như chương trình Trung thu còn góp phần giúp các em hòa nhập tốt hơn với môi trường THCS, thêm những người bạn mới và xây dựng tình cảm với tập thể lớp, tập thể trường.

Từ những chiếc đèn lồng, tiếng trống hội đến những tiết mục biểu diễn và khoảnh khắc cùng nhau vui chơi, đêm hội Trung thu trở thành một phần ký ức đẹp của tuổi học trò. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, nhà trường không chỉ mang đến cho học sinh một Tết Trung thu vui tươi mà còn góp phần giáo dục các em về sự sẻ chia, tình yêu thương và những giá trị đẹp trong văn hóa truyền thống.

Một mùa trăng nữa lại về. Dưới mái trường THCS Giảng Võ, niềm vui của học sinh được nhân lên khi các em có thêm những khoảnh khắc đáng nhớ bên thầy cô, bạn bè - những người cùng tạo nên một phần tuổi thơ trong trẻo, hồn nhiên.

Một số những hình ảnh tại chương trình:

Phụ huynh cùng em nhỏ lưu lại hình ảnh tại chương trình.

MC trong vai "chú Cuội và chị Hằng".

Chương trình với những tiết mục văn nghệ sôi động.

Học sinh tham gia tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Ban giám hiệu trao quà cho các em học sinh.

Giáo viên, học sinh ghi lại hình ảnh tại góc trang trí mâm ngũ quả Tết trung thu của Trường THCS Giảng Võ.