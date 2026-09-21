Chùa Keo mở hội mùa Thu với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc

Ngày 21/9, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội chùa Keo mùa Thu năm 2026.

Theo phương án đang được xây dựng, lễ hội diễn ra từ ngày 19 đến 24/10/2026, tức từ mùng 10 đến hết ngày 15/9 năm Bính Ngọ. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức ngày 19/10 tại Di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo và được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên.

Ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Lễ hội gồm phần lễ và phần hội. Trong đó, phần lễ được tổ chức trang trọng với những nghi thức gắn với đời sống tín ngưỡng của cộng đồng như lễ khai chỉ, lễ rước Đức Thánh, múa rối chầu Thánh, múa trải cạn, múa ếch vồ, Đêm Hội hoa đăng và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.

Phần hội được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian. Một số nội dung dự kiến gồm du thuyền hát hội, giao lưu các câu lạc bộ Chèo, têm trầu cánh phượng, trưng bày nhiếp ảnh và mỹ thuật về chùa Keo, không gian ẩm thực tỉnh Hưng Yên, thi cờ tướng và Giải Lân Sư rồng tỉnh Hưng Yên mở rộng năm 2026.

Để phục vụ lễ hội, Ban Tổ chức đã thành lập 3 tiểu ban gồm Tiểu ban Nội dung, tuyên truyền, khánh tiết; Tiểu ban Hậu cần, lễ tân; Tiểu ban An ninh trật tự. Các tiểu ban được phân công nhiệm vụ cụ thể, chủ động phối hợp triển khai các phần việc, hướng tới một mùa lễ hội trang trọng, an toàn và hiệu quả.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung rà soát công tác bảo đảm an ninh, trật tự; phân luồng, điều tiết giao thông; bố trí điểm trông giữ phương tiện; phương án dự phòng về điện, kỹ thuật phục vụ lễ khai mạc.

Công tác tuyên truyền, quảng bá lễ hội và tổ chức truyền hình trực tiếp cũng được yêu cầu chuẩn bị kỹ, cùng với các phương án bảo đảm cung cấp điện, nước và an toàn thực phẩm.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Nghiêm đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến, hoàn thiện phương án tổ chức, xác định rõ thời gian, địa điểm, đơn vị chủ trì từng nội dung.

Đối với UBND xã Vũ Tiên, tập trung vệ sinh môi trường, rà soát các điểm còn vướng mắc về giao thông, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, trang trọng, xứng tầm quy mô cấp tỉnh.

Rộn ràng lễ rước Đức Thánh Dương Không Lộ trong lễ hội chùa Keo mùa thu năm 2026. Ảnh: Báo Hưng Yên

Chùa Keo, tên chữ Thần Quang Tự, được công nhận Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia năm 1962 và xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt năm 2012. Lễ hội chùa Keo được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017, được tổ chức 2 kỳ mỗi năm gồm hội Xuân và hội Thu.

Không chỉ là một sinh hoạt tín ngưỡng, lễ hội chùa Keo còn là không gian lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng. Việc tổ chức lễ hội mùa Thu năm nay ở quy mô cấp tỉnh được kỳ vọng tiếp tục tạo động lực bảo tồn, phát huy di sản, đồng thời quảng bá hình ảnh chùa Keo và văn hóa Hưng Yên tới đông đảo du khách.