Cú sốc quá lớn cho Đoàn Văn Hậu

Việc không có tên trong danh sách tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 chắc chắn là một cú sốc rất lớn với Đoàn Văn Hậu.Bởi chỉ cách đây không lâu, hậu vệ quê Thái Bình vẫn là một trong những nhân tố quan trọng góp công giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2026.

Sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương, Văn Hậu đã trở lại đầy mạnh mẽ. Anh ra sân 7 trận cho tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026, thể hiện phong độ khá tốt trong vai trò hậu vệ cánh trái. Không chỉ mang đến sự chắc chắn trong phòng ngự, Văn Hậu còn giúp đội tuyển có thêm nhiều phương án tấn công nhờ nền tảng thể lực sung mãn và khả năng hỗ trợ biên hiệu quả.

Đoàn Văn Hậu đã nhận cú sốc lớn khi bị loại khỏi tuyển Việt Nam, dù vừa góp công giúp đội nhà vô địch AFF Cup 2026. Ảnh: CLB CAHN

Ở tuổi 27, Văn Hậu đang được đánh giá là bước vào giai đoạn chín nhất trong sự nghiệp. Anh sở hữu thể hình lý tưởng, kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn và từng nhiều năm là lựa chọn số một ở hành lang trái của tuyển Việt Nam. Chính vì vậy, rất ít người nghĩ rằng hậu vệ này sẽ vắng mặt ở một giải đấu lớn của khu vực.

Nhưng bóng đá luôn khắc nghiệt. Tấm thẻ đỏ trong trận đấu giữa Công An Hà Nội và Thể Công Viettel đã trở thành bước ngoặt không mong muốn với Văn Hậu. Pha vào bóng khiến Doãn Ngọc Tân chấn thương không chỉ khiến anh bị truất quyền thi đấu mà còn phải nhận án treo giò bổ sung 4 trận cùng khoản tiền phạt từ Ban Kỷ luật VFF.

Từ vị thế của một tuyển thủ quốc gia vừa vô địch Đông Nam Á, Văn Hậu bỗng đối mặt với giai đoạn khó khăn nhất kể từ ngày trở lại sân cỏ. Việc bị loại khỏi danh sách dự FIFA ASEAN Cup 2026 rõ ràng là đòn giáng mạnh vào tham vọng của hậu vệ sinh năm 1999.

Tuy nhiên, nhìn ở góc độ tích cực, đây có thể là khoảng lặng cần thiết để Văn Hậu nhìn lại bản thân. Anh vẫn còn rất nhiều thời gian phía trước. Với đẳng cấp đã được khẳng định, cùng khát khao chinh phục vốn có, cánh cửa trở lại tuyển Việt Nam chắc chắn chưa khép lại.

Điều quan trọng nhất với Văn Hậu lúc này là lấy lại sự ổn định, duy trì phong độ trong màu áo CLB Công An Hà Nội và tránh những sai lầm không đáng có. Nếu làm được điều đó, hậu vệ từng góp công lớn vào chức vô địch AFF Cup 2026 hoàn toàn có thể trở lại mạnh mẽ hơn.

Cú sốc bị gạch tên khỏi tuyển Việt Nam là rất lớn, nhưng sự nghiệp của Đoàn Văn Hậu chưa bao giờ được định nghĩa bởi một thất bại. Với bản lĩnh đã được tôi luyện qua nhiều biến cố, người hâm mộ vẫn có quyền chờ đợi ngày anh trở lại và tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới cùng bóng đá Việt Nam.