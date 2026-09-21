Chung một vầng trăng, thắm tình láng giềng Việt - Trung

Chương trình “thực sự trở thành tấm danh thiếp tiêu biểu cho giao lưu văn hóa Việt - Trung”, theo ông Vương Quần, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

“Chung một vầng trăng - Sắc mây hội ngộ - Thắm tình láng giềng” là chương trình nghệ thuật thường niên ấn tượng. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Tối 21-9, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, chương trình nghệ thuật Việt - Trung mừng Tết Trung thu 2026 diễn ra với sự tham gia của nghệ sĩ, đoàn nghệ thuật và đơn vị biểu diễn hai nước.

“Tết Trung Thu là ngày lễ truyền thống được nhân dân hai nước trân trọng. Năm nay là năm thứ ba liên tiếp, tỉnh Vân Nam sang Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật xuyên biên giới”, ông Vương Quần nói.

Ông Vương Quần, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Theo ông, hoạt động giao lưu văn hóa này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang có những bước phát triển mới. Hai nhà lãnh đạo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã định hướng đi sâu xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đưa hợp tác trên nhiều lĩnh vực lên tầm cao mới.

Hai bên cũng xác nhận năm 2026-2027 là “Năm Hợp tác Du lịch Việt - Trung”, trong đó du lịch được xác định là cầu nối thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Tham dự chương trình có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam; ông Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; ông Bành Bân, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Xây dựng Văn minh Tinh thần Tỉnh ủy Vân Nam, Trung Quốc.

Văn hóa Việt Nam và văn hóa Trung Quốc hòa quyện trong tiết mục mở màn. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Chương trình do Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam và Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam tổ chức; Đài Phát thanh và Truyền hình Vân Nam thực hiện với sự phối hợp của Nhà hát Hồ Gươm và Công ty Cổ phần Truyền thông VIETART.

Các tiết mục mở ra không gian giao lưu từ nghệ thuật truyền thống đến những hình thức biểu diễn đương đại. Hợp xướng thiếu nhi Trung Quốc “Kinh Thi - Tiểu Nhã - Lộc Minh” được trình diễn cùng nghệ sĩ Việt Nam và Đoàn Nghệ thuật Dương Lệ Bình.

Liên khúc “Chung một vầng trăng”, hợp xướng thiếu nhi Việt - Trung “Cùng một bài ca” và các tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc tiếp tục kết nối âm nhạc hai nước. Ca sĩ Đỗ Tố Hoa thể hiện dân ca quan họ Bắc Ninh “Qua cầu gió bay”.

Đoàn Nghệ thuật Dương Lệ Bình mang tới chương trình các tiết mục “Ánh trăng”, “Người phụ nữ cao nguyên” và trích đoạn vở nhạc kịch dân tộc “A Bằng tìm Kim Hoa”, giới thiệu những sắc màu văn hóa của Vân Nam qua múa và âm nhạc.

Một tiết mục biểu diễn nhạc cụ dân tộc Việt Nam. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Chương trình còn có sự tham gia của Nhạc viện Trung ương Trung Quốc, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam, Dàn nhạc Dân tộc “Sức Sống Mới” cùng những nghệ sĩ như Ngô Tuệ Mẫn, rapper RamC.

Phần trình diễn trang phục Việt - Trung giới thiệu áo dài Việt Nam, họa tiết gốm sứ Thanh Hoa và trang phục dân tộc Di của Vân Nam. Chương trình cũng công bố kế hoạch cùng sáng tạo du lịch di sản thế giới Việt - Trung, nối hoạt động giao lưu văn hóa với hợp tác du lịch.

Với sự kết hợp giữa âm nhạc, múa, thời trang và sự tham gia của nghệ sĩ hai nước, chương trình tạo thêm một không gian để văn hóa trở thành cầu nối giao lưu nhân dân trong dịp Tết Trung thu.

Tiết mục nghệ thuật tiêu biểu của Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: Kiều Thoan Thu