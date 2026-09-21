Người Hà Nội xếp hàng cả tiếng đồng hồ mua bánh Trung thu hơn 70 năm tuổi

Thương hiệu Bảo Phương được hình thành từ năm 1954 bởi cụ Phạm Vi Bảo. Từ một người học nghề làm bánh ở Hải Phòng, cụ Bảo gây dựng thương hiệu riêng và duy trì nghề qua nhiều thập kỷ.

Đến hẹn lại lên, người dân Hà Nội lại xếp hàng mua bánh dịp Tết Trung thu. Các dòng bánh truyền thống như thập cẩm, hạt sen, đậu xanh vẫn là lựa chọn được nhiều khách tìm mua. Lớp vỏ bánh nướng vàng, phần nhân đậm vị tạo nên nét riêng gắn với ký ức Trung thu của nhiều thế hệ người Hà Nội.

Theo người nối nghiệp đời thứ ba của gia đình, bánh được sản xuất theo ngày, không làm sẵn số lượng lớn. Bánh dẻo có thời gian sử dụng khoảng 5 ngày, bánh nướng khoảng 7 ngày nên cửa hàng phải cân đối sản lượng theo nhu cầu thực tế.

Ghi nhận của phóng viên chiều 21-9, tại cơ sở Bảo Phương trên phố Thụy Khuê, hàng dài khách đứng chờ mua bánh. Càng gần Tết Trung thu, lượng người tìm đến càng đông, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp đặc trưng của con phố.

Những ngày cận Trung thu, lượng khách tăng mạnh khiến cơ sở phải liên tục sản xuất và phục vụ.

Quy định được cửa hàng duy trì khá nghiêm khi khách phải đứng đúng hàng và chờ đến lượt. Những trường hợp chen ngang hoặc không tuân thủ được yêu cầu xếp hàng sẽ không được phục vụ.

Chị Nguyễn Phương Lan (ở xã Thanh Oai) đã đứng chờ khoảng 30 phút thì nhận thông báo bánh dẻo tạm hết, nếu muốn mua bánh nướng phải đợi thêm khoảng một giờ. Gia đình chị đã mua bánh tại đây hơn 20 năm nên dù phải chờ lâu, chị vẫn quyết định ở lại.

Không ít khách tìm đến Bảo Phương không chỉ để mua vài chiếc bánh thưởng thức mà còn mua số lượng lớn làm quà biếu hoặc chuẩn bị cho những cuộc sum họp gia đình dịp Trung thu.

Với nhiều người, việc xếp hàng không đơn thuần là mua một món ăn mà còn là cách tìm lại hương vị Trung thu quen thuộc của gia đình.

Hơn 70 năm tồn tại, Bảo Phương vẫn giữ cách làm bánh truyền thống và duy trì hình thức bán hàng trực tiếp. Những hàng người nối dài trước cửa hàng mỗi mùa Trung thu vì thế trở thành một hình ảnh đặc trưng, phản ánh sức sống của một hương vị cũ giữa nhịp sống ngày càng hiện đại của Hà Nội.