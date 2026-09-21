Messi ghi siêu phẩm đá phạt, tiến sát kỷ lục lịch sử

Messi ghi siêu phẩm đá phạt. (Video: InterMiamiCF/X)

Sáng 21/9, Lionel Messi ghi siêu phẩm đá phạt, nhưng Inter Miami không thể giành trọn 3 điểm khi để San Diego cầm hòa 2-2 trên sân nhà ở vòng 26 MLS.

Sau khi nhận bàn thua trước San Diego ở phút 12, Inter Miami lập tức gia tăng sức ép nhằm tìm bàn gỡ. Đến phút 24, Lionel Messi lên tiếng bằng cú sút phạt hiểm hóc. Từ quả đá phạt sát vòng cấm, Messi đưa bóng với quỹ đạo khó chịu, xuyên qua hàng loạt cầu thủ trong khu vực 5,5 m. Bóng chạm mép trong cột dọc trước khi đi vào lưới, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Sau bàn thắng, Messi tiếp tục khuấy đảo hàng phòng ngự đội khách. Phút 41, ngôi sao người Argentina thoát xuống, vượt qua sự truy cản của các hậu vệ San Diego nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Lionel Messi ghi siêu phẩm đá phạt trong ngày Inter Miami cầm hòa 2-2 San Diego trên sân nhà ở vòng 26 MLS. (Ảnh: Reuters)

Inter Miami tiếp tục nắm thế chủ động sau giờ nghỉ. Phút 51, Messi tung cú sút trúng đích nhưng không thắng được thủ môn đối phương. Chín phút sau, anh thực hiện quả đá phạt đưa bóng chạm hàng rào đổi hướng, buộc thủ thành San Diego phải phản xạ cứu thua.

Sức ép liên tục của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 74. Từ đường chuyền của Rodrigo De Paul, Luis Suarez dứt điểm chính xác, giúp Inter Miami vượt lên dẫn trước 2-1.

Tuy nhiên, Inter Miami không giữ được lợi thế đến hết trận. Phút 82, Jeppe Tverskov kiến tạo để Anders Dreyer ghi bàn thứ hai của riêng mình, ấn định tỷ số hòa 2-2 cho San Diego.

Cú sút phạt đẹp mắt vào lưới San Diego là lần thứ 75 Messi ghi bàn từ tình huống cố định trong sự nghiệp. Thành tích này giúp “El Pulga” chỉ còn cách kỷ lục 78 bàn của huyền thoại Brazil Marcelinho Carioca đúng 3 pha lập công. Đây đồng thời là bàn thắng thứ 101 mà Messi mang về cho đội bóng nước Mỹ