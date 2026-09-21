Mưa to 'sầm sập' lại sắp trút xuống, có nơi trên 400mm/đợt

Theo dự báo thời tiết, đêm qua và sáng nay (21/9), khu vực từ Tp.Huế đến Tp.Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Lâm Đồng và miền Đông Nam Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lượng mưa tính từ 19h ngày 20/9 đến 8h ngày 21/9 có nơi trên 140mm như các trạm quan trắc Giang Hải (Huế) 221,4mm, Đinh Trang Hòa (Lâm Đồng) 248mm, Bù Đăng (Đồng Nai) 149mm,…

Từ ngày 21/9 đến ngày 22/9, khu vực từ Tp.Huế đến Tp.Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60 - 130mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Từ chiều 21/9 đến hết đêm 22/9, phía Tây tỉnh Đắk Lắk, khu vực tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60 - 130mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn với lượng mưa lớn hơn 100mm trong vòng 3 giờ.

Cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn tiếp diễn ở Huế, Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ. Ảnh minh họa.

Ngoài ra, chiều và đêm 21/9, khu vực phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Từ đêm 22/9, mưa lớn ở khu vực từ Tp.Huế đến Tp.Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa giảm dần.

Từ ngày 23/9 đến hết ngày 24/9, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 60 - 120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Theo Lao Động, tổng lượng mưa cả đợt ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ tính từ chiều 21/9 đến hết ngày 24/9 phổ biến từ 120 - 250mm/đợt, cục bộ có nơi trên 400mm/đợt.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá là cấp 1. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết hôm nay 21/9 các khu vực vực trên cả nước

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết khu vực này có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Phía Bắc có mây, ngày nắng, chiều tối vầ đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nhiều mây, mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Dự báo thời tiết nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Dự báo thời tiết nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.