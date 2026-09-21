NSND Hồng Vân bày tỏ về hạnh phúc ở tuổi 60

Nhân dịp Giỗ Tổ sân khấu, NSND Hồng Vân vừa có bài đăng trên trang fanpage cá nhân, gửi lời chúc đến đồng nghiệp và những người đang làm nghề. Nữ nghệ sĩ viết: "Chúc anh chị em nghệ sĩ, những người làm sân khấu và tất cả những ai đang làm nghề luôn khỏe mạnh, bình an, làm nghề thật vui, thật tử tế và luôn được Tổ thương".

Trong bài viết, NSND Hồng Vân cũng nhắc đến mong muốn duy trì ánh đèn sân khấu để nghệ sĩ có cơ hội tiếp tục biểu diễn, gặp gỡ khán giả và tìm thấy niềm hạnh phúc trong công việc. Cô bày tỏ: "Mong cho sân khấu lúc nào cũng sáng đèn, để chúng ta còn được gặp nhau, được làm nghề và được sống với điều mình yêu". Bài đăng nhận được nhiều lượt yêu thích từ khán giả và đồng nghiệp.

Ở tuổi 60, NSND Hồng Vân vẫn dành nhiều tâm huyết cho sân khấu kịch.

NSND Hồng Vân đã có hơn ba thập niên hoạt động trong lĩnh vực sân khấu. Trong giai đoạn từ năm 1989 đến 2000, cô là một trong những diễn viên chủ lực tại Sân khấu nhỏ TP.HCM, nơi quy tụ nhiều nghệ sĩ và tác phẩm đáng chú ý của sân khấu kịch nói thời kỳ đổi mới. Qua nhiều dạng vai từ bi đến hài, NSND Hồng Vân từng bước tạo dấu ấn riêng và trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả.

Sau khoảng một thập kỷ hoạt động ở vai trò diễn viên, năm 2000 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi nữ nghệ sĩ bắt đầu đảm nhận vai trò quản lý, xây dựng Sân khấu kịch Hồng Vân. Gắn với những địa điểm như Phú Nhuận, SuperBowl, sân khấu do cô gây dựng từng giới thiệu nhiều tác phẩm được khán giả biết đến như Nỏ thần, Số đỏ, Chí Phèo, Kỹ nghệ lấy Tây và Người Vợ Ma. Từ một diễn viên đứng trên sân khấu, NSND Hồng Vân dần đảm nhận thêm nhiều công việc phía sau ánh đèn, từ tổ chức biểu diễn, lựa chọn tác phẩm đến dàn dựng và vận hành sân khấu.

Bên cạnh hoạt động biểu diễn và quản lý, nữ nghệ sĩ còn dành nhiều tâm sức cho việc đào tạo, dìu dắt diễn viên trẻ. Qua các lớp đào tạo của Sân khấu Hồng Vân, nhiều gương mặt trẻ có cơ hội học nghề, thực hành và từng bước trưởng thành trên sân khấu. Với nữ nghệ sĩ, việc duy trì hoạt động đào tạo cũng là một cách góp phần tạo nguồn nhân lực kế cận cho sân khấu.

NSND Hồng Vân đã có hơn ba thập niên hoạt động trong lĩnh vực sân khấu.

Tuy nhiên, hành trình làm sân khấu của Hồng Vân không phải lúc nào cũng thuận lợi. Sân khấu xã hội hóa đối mặt với nhiều áp lực về kinh tế, mặt bằng và sự thay đổi trong thói quen giải trí của khán giả. Dù vậy, nữ nghệ sĩ vẫn tìm cách duy trì hoạt động bằng nhiều phương thức khác nhau, từ thay đổi mô hình biểu diễn đến đưa tác phẩm đi lưu diễn.

Gần đây, NSND Hồng Vân tiếp tục đưa Người Vợ Ma sang Australia trong khuôn khổ Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Australia 2026. Vở diễn có khoảng 1.200 lượt khán giả theo dõi qua các suất diễn, trong đó có những buổi diễn kín chỗ. Chuyến lưu diễn tiếp tục cho thấy Hồng Vân vẫn trực tiếp góp phần đưa các tác phẩm sân khấu đến với khán giả, đồng thời duy trì những dấu ấn đã được tạo dựng trong nhiều năm làm nghề.