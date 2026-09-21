Trung thu ấm áp với trẻ em vùng khó khăn

Mỗi mùa Trung thu về, sắc màu tuổi thơ lại rộn ràng ở khắp các địa phương. Cùng với các cấp, ngành và cộng đồng xã hội, những ngày qua, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần mang đến cho thiếu nhi, nhất là trẻ em vùng khó khăn một mùa Trung thu ấm áp.

Hòa chung không khí rộn ràng mùa Trung thu, Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa vừa phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình Trung thu “Vầng trăng yêu thương” tại Trường Tiểu học Tây Khánh Vĩnh (điểm trường Giang Ly). Khi đoàn xe dừng trước cổng trường, các học sinh đã ngồi ngay ngắn, háo hức chờ đón. Có em chạy ùa ra, ríu rít chào đón các anh, chị đoàn viên. Sau hoạt động cắt tóc miễn phí, các em được thưởng thức những món ăn nhẹ rồi hòa mình vào những tiết mục văn nghệ sôi động.

Học sinh Trường Tiểu học Tây Khánh Vĩnh được các tình nguyện viên cắt tóc miễn phí.

Khi tiếng trống rộn ràng vang lên mở màn cho tiết mục múa lân, các em reo lên thích thú. Những tiếng vỗ tay, tiếng reo hò trong trẻo của các em khiến sân trường trở nên rộn ràng hơn. Không khí ấy càng sôi nổi khi các tiết mục văn nghệ, ảo thuật lần lượt được trình diễn. Chị Lê Thị Thanh Trà - Bí thư Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa bộc bạch: “Nhìn những nụ cười hồn nhiên, trong trẻo của các em, mọi mệt mỏi, lo lắng khi chuẩn bị chương trình đều tan biến. Chúng tôi chỉ mong những phần quà nhỏ góp thêm niềm vui để các em nhỏ ở vùng xa có một mùa Trung thu thật ấm áp và ý nghĩa”.

Hành trình mang Trung thu đến với thiếu nhi còn được nối dài ở các địa phương. Tại Trường Tiểu học và THCS Suối Dầu (Phân hiệu 2), chương trình Trung thu “Vòng tay ấm” do sinh viên Đoàn trường Kinh tế và kinh doanh thuộc Trường Đại học Nha Trang tổ chức đã mang đến cho các em những phút giây giao lưu đáng nhớ. Các tình nguyện viên tất bật dựng sân khấu, sắp xếp những phần quà, chuẩn bị trang phục cho đêm văn nghệ. Xen giữa những công việc ấy là hoạt động làm tò he cùng các em nhỏ, những đôi bàn tay bé xíu thích thú nặn từng con vật ngộ nghĩnh với sự hướng dẫn của các tình nguyện viên. Ở một góc khác, các em lần lượt được hóa trang, thử trang phục để chuẩn bị cho đêm văn nghệ. Cô Lê Thị Phúc - Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường chia sẻ: “100% học sinh của trường là người dân tộc thiểu số, đời sống còn khó khăn. Những món quà mang đến cho các em Tết Trung thu ý nghĩa”.

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Suối Dầu (Phân hiệu 2) cùng nặn tò he.

Những phần quà, chiếc bánh, lồng đèn và sự sẻ chia đã mang đến cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn một mùa Trung thu ấm áp. Tại Trường THCS Phước Hậu - Phân hiệu Phước Vinh (thôn Phước An 2, xã Phước Hậu), Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với UBND xã Phước Hậu tổ chức chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, thu hút gần 750 đội viên, học sinh tham gia. Ban tổ chức đã trao 750 phần quà, với tổng trị giá 150 triệu đồng; đồng thời tổ chức múa lân, giao lưu văn nghệ, thi làm lồng đèn và mâm cỗ Trung thu.

Đại diện các đơn vị trao quà Trung thu cho học sinh Trường THCS Phước Hậu - Phân hiệu Phước Vinh.

Tại phường Bắc Nha Trang, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Cầu Bóng tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”. Chương trình trao 200 suất quà, với tổng kinh phí 50 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học phường Bắc Nha Trang (Phân hiệu Vĩnh Phước 2), Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Khánh Hòa, các em thuộc chương trình “Nâng bước em đến trường” và học sinh lớp học tình thương do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cầu Bóng duy trì hơn 20 năm qua.

Chị Huỳnh Thị Như Ý - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Giám đốc Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh cho biết, nhằm chăm lo cho thiếu nhi trong dịp Tết Trung thu, các cấp bộ đoàn, đội và Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu, tặng quà cho trẻ em, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần giúp các em có một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp; đồng thời động viên các em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Những hoạt động này cũng góp phần lan tỏa thông điệp về trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.