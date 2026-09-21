Tổ chức diễu binh, diễu hành mừng 100 năm ngày thành lập Đảng tại Quảng trường Ba Đình

Diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, sáng 2-9-2025. Ảnh SGGP

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030.

Theo hướng dẫn, lễ kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2030) sẽ được tổ chức cấp Quốc gia, trong đó có lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

TP Hà Nội được giao chủ trì tổ chức lễ kỷ niệm, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ VH-TT-DL, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức diễu binh, diễu hành, phối hợp với Bộ Công an, Bộ VH-TT-DL, TP Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

Kế hoạch cũng xác định nhiều hoạt động trọng tâm nhằm tổng kết chặng đường 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và định hướng phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo. Trong đó có tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và triển lãm được tổ chức trong dịp này gồm chương trình nghệ thuật đặc biệt, triển lãm quốc gia “100 năm vững bước dưới cờ Đảng” tại Trung tâm Triển lãm quốc gia, khánh thành Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng phim tài liệu và phim hoạt hình về sự kiện; triển lãm tranh, xuất bản sách ảnh, phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính, mở không gian trưng bày số và triển lãm 3D - VR.

Các tỉnh, thành phố và đơn vị không tổ chức lễ kỷ niệm riêng. Căn cứ tình hình thực tế, các địa phương lựa chọn những hoạt động phù hợp như tọa đàm, hội thảo, triển lãm, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giáo dục truyền thống lịch sử, gặp mặt và tri ân người có công, gia đình chính sách.

Hướng dẫn xây dựng nhằm thống nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng giai đoạn 2026-2030; tuyên truyền truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, bồi đắp lòng biết ơn, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

Các hoạt động kỷ niệm góp phần củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, cổ vũ các phong trào thi đua, thực hiện mục tiêu phát triển đất nước theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Việc tổ chức phải phù hợp quy mô, tính chất từng sự kiện, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có chiều sâu; tăng ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, tạo điều kiện để người dân, nhất là giới trẻ tham gia; phân công, phân cấp rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo, phô trương.