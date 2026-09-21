TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hội Nghinh Ông năm 2026 tại Cần Giờ và Vũng Tàu

Lễ hội nhằm bảo tồn, phát huy giá trị Lễ hội Nghinh Ông - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; giáo dục tình yêu quê hương, biển, đảo, đồng thời phát huy bản sắc văn hóa của cộng đồng cư dân vùng biển.

Tại Cần Giờ, các hoạt động trọng tâm gồm Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác; Lễ Thượng đại kỳ; khai mạc lễ hội; Lễ Cúng Tiền hiền, Hậu hiền, Bạn cũ - Lái xưa; chương trình nghệ thuật Nghinh Ông Cần Giờ - Đêm hội Trăng rằm; đoàn thuyền hoa đăng diễu hành trên biển; Lễ Nghinh Ông trên biển và đón đoàn Nghinh về Lăng Ông Thủy Tướng; chương trình nghệ thuật bế mạc.

Lễ hội Nghinh Ông từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần.

Từ ngày 23-27/9/2026, tại Công viên Cần Thạnh và tuyến đường Lê Thương sẽ có tuyến đường nghệ thuật, triển lãm hình ảnh, hiện vật về quá trình hình thành, phát triển Lễ hội Nghinh Ông; lễ hội ẩm thực món ngon từ biển, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và hội chợ, triển lãm thương mại kích cầu mua sắm.

Tại phường Vũng Tàu, từ ngày 26-27/9/2026 diễn ra Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu tại khu vực Bãi Trước, Miếu Hòn Bà, Di tích Đình thần Thắng Tam và các tuyến đường trung tâm.

Lễ hội cũng được tăng cường quảng bá tại các bến xe, bến du lịch đường thủy, nhà hàng, khách sạn và điểm đến du lịch. Các doanh nghiệp được khuyến khích xây dựng tour, tuyến ưu đãi đưa du khách tham dự lễ hội, qua đó góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và thúc đẩy kinh tế địa phương.