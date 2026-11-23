Lực lượng kiểm lâm kiểm tra thực tế quy trình gây nuôi, điều kiện chuồng trại và việc chấp hành các quy định pháp luật tại trang trại nuôi dúi má đào của gia đình anh Nguyễn Văn Nghiệp (xã Vân Bán).

Tận dụng nguồn thức ăn sẵn có ở địa phương, gia đình chị Đặng Cẩm Hường ở xã Thượng Long đã mạnh dạn đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng chuồng trại, mua giống cầy vòi mốc về nuôi sinh sản. Do phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, đàn cầy sinh trưởng, phát triển tốt. Từ vài đôi giống ban đầu, đến nay, trang trại đã nhân đàn lên hàng chục đôi cầy bố mẹ và cầy thương phẩm.

Chị Hường cho biết: Cầy vòi mốc là loài không kén ăn, chi phí chăm sóc không lớn, nguồn thức ăn chủ yếu là các loại củ, quả sẵn có tại địa phương như ngô, khoai, chuối... Nhờ đó, mỗi năm, gia đình thu về vài chục đến vài trăm triệu đồng từ bán con giống và cầy thương phẩm.

Đàn dúi má đào sinh trưởng, phát triển khỏe mạnh trong hệ thống chuồng trại đảm bảo kỹ thuật.

Tương tự, mô hình nuôi dúi má đào của gia đình anh Nguyễn Văn Nghiệp ở xã Vân Bán cũng mang lại hiệu quả kinh tế tích cực.

Sau thời gian tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi, năm 2019, anh Nghiệp đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại bài bản, bắt đầu nuôi 70 cặp dúi má đào sinh sản. Qua 7 năm gây nuôi, mỗi năm, trang trại xuất bán hàng trăm cặp dúi giống cho các cơ sở chăn nuôi và hàng tạ dúi thương phẩm cho các nhà hàng trong và ngoài tỉnh.

Theo anh Nghiệp, dúi má đào giống hiện có giá từ 3,5 triệu đồng đến trên 10 triệu đồng/đôi; dúi thương phẩm dao động từ 700-800 nghìn đồng/kg. Nguồn thu ổn định tạo điều kiện để gia đình tiếp tục đầu tư, mở rộng chuồng trại, nâng cao quy mô sản xuất. Anh cho rằng, việc hoàn thiện đầy đủ thủ tục cấp phép ngay từ đầu giúp sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, thuận lợi trong quá trình lưu thông, mua bán và tạo niềm tin với khách hàng.

Cầy vòi mốc là loài động vật dễ nuôi, sạch sẽ và có thể tận dụng nguồn thức ăn sẵn có tại các vùng nông thôn.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có trên 1.100 cơ sở gây nuôi động vật hoang dã với tổng số lượng hơn 900.000 cá thể. Các loài được nuôi chủ yếu là những động vật có giá trị kinh tế như cầy vòi hương, cầy vòi mốc, rắn hổ mang và một số loài động vật rừng thông thường như nhím, don, dúi mốc, dúi má đào, hươu sao.

Ông Đỗ Mạnh Hiệp - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Yên Lập cho biết: "Trên địa bàn đơn vị quản lý hiện có 27 cơ sở gây nuôi động vật hoang dã, trong đó có 1 cơ sở nuôi nhốt loài thuộc nhóm IB là gấu ngựa, các cơ sở còn lại nuôi những loài thuộc nhóm IIB và động vật rừng thông thường.

Sự phát triển của các mô hình gây nuôi mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân, song cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý nhà nước. Đặc biệt, cần ngăn chặn tình trạng lợi dụng hoạt động gây nuôi để thu gom, mua bán hoặc hợp thức hóa động vật có nguồn gốc săn bắt trái phép từ tự nhiên.

Để quản lý chặt chẽ hoạt động này, Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm phối hợp với chính quyền cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; rà soát, phân loại và quản lý các cơ sở theo danh mục loài động vật được quy định. Lực lượng kiểm lâm thường xuyên bám sát địa bàn, hướng dẫn chủ cơ sở thực hiện đúng quy trình gây nuôi, lập sổ theo dõi biến động đàn, chấp hành quy định về vận chuyển, mua bán; đồng thời kiểm tra điều kiện chuồng trại, bảo đảm an toàn cho con người và phòng ngừa dịch bệnh.

Cùng với việc thực hiện Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) mà Việt Nam tham gia từ năm 1994, ngành chức năng tỉnh đang triển khai các quy định pháp luật liên quan, trong đó có Nghị định số 06/2019/NĐ-CP, Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 và Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Trên cơ sở các quy định mới, Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể đến các địa phương. Theo đó, tổ chức, cá nhân trước khi gây nuôi phải thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục cấp mã số cơ sở theo quy định tại Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT. Đối với động vật rừng thông thường, chủ cơ sở có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của động vật và thông báo cho cơ quan kiểm lâm sở tại để theo dõi, quản lý.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không tự ý bẫy, bắt, gây nuôi động vật hoang dã khi chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật. Ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ người dân phát triển nghề gây nuôi theo hướng minh bạch, đúng quy định; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng hoạt động gây nuôi để xâm hại động vật hoang dã và tài nguyên rừng.

Phát triển nghề gây nuôi động vật hoang dã có nguồn gốc hợp pháp không chỉ góp phần đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn cần gắn chặt với yêu cầu bảo tồn thiên nhiên. Khi người nuôi tuân thủ pháp luật, cơ sở gây nuôi được quản lý chặt chẽ và nguồn gốc động vật được kiểm soát, “lộc rừng” mới thực sự sinh sôi, trở thành hướng phát triển kinh tế bền vững.