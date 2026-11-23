Vàng nhẫn PNJ

Vào khoảng 13 giờ ngày 23-11, giá vàng miếng SJC tại Công ty SJC và Tập đoàn DOJI cùng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước, lên 130 triệu đồng/lượng mua vào và 135 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 129,5 triệu đồng/lượng mua vào và 135 triệu đồng/lượng bán ra, cũng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Đối với vàng nhẫn 9999, Công ty SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 128,8 triệu đồng/lượng mua vào và 134,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 129,5 triệu đồng/lượng mua vào và 133,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Công ty PNJ tăng giá vàng nhẫn 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 127 triệu đồng/lượng mua vào và 132,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 13 giờ ngày 23-11 (giờ Việt Nam) ở mức 3.619 USD/ounce, tăng hơn 80 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York cuối tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 113,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán vàng nhẫn trong nước từ 19-21,3 triệu đồng/lượng và vàng miếng SJC khoảng 21,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới phục hồi mạnh sau tuần giảm gần 9%, xuống mức thấp nhất trong khoảng 14 tháng. Trước đó, kim loại quý chịu sức ép từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên. Cùng với đó, làn sóng bán tháo cổ phiếu, khởi phát từ nhóm công nghệ rồi lan rộng, kéo theo hoạt động bán tài sản để bổ sung thanh khoản, gây thêm áp lực lên giá vàng.

Tuần này, thị trường vàng tiếp tục chịu tác động từ hàng loạt dữ liệu kinh tế Mỹ. Nhà đầu tư tập trung theo dõi chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sản xuất sơ bộ do S&P Global công bố ngày 23-11 và chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 11 vào ngày 24-11. Đáng chú ý, ngày 25-11, Mỹ dự kiến công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), ước tính GDP quý III-2026 lần thứ hai cùng một số dữ liệu kinh tế quan trọng khác, trước khi thị trường nghỉ giao dịch nhân Lễ Tạ ơn ngày 26-11.