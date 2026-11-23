Tại bản Chiềng Nưa, xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu, anh Lò Văn Thông cùng 6 hộ dân khác tổ chức nhóm chăn nuôi trâu từ chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất. Thay vì từng hộ làm riêng lẻ, các gia đình tham gia nhóm liên kết, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong quá trình chăn nuôi.

Đầu tháng 11/2026, anh Thông cho biết các hộ được Nhà nước quan tâm hỗ trợ phát triển chăn nuôi trâu. Việc cùng tổ chức sản xuất giúp các thành viên có thêm điều kiện học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và hướng đến cải thiện thu nhập.

Mô hình ở Chiềng Nưa nằm trong các hoạt động phát triển sản xuất, tạo sinh kế được triển khai tại xã Lê Lợi.

Theo thông tin ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu, việc hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và hình thành nhóm liên kết sản xuất là một trong những giải pháp được các địa phương thực hiện nhằm giảm nghèo bền vững.

Tổ chức lại sản xuất từ giống vật nuôi bản địa

Nếu như nhóm hộ ở Chiềng Nưa phát triển chăn nuôi trâu, tại bản Seo Hai, xã Bum Tở, Hợp tác xã Ứng Thìn lựa chọn giống lợn đen Mường Tè làm hướng phát triển sản xuất.

Hợp tác xã do anh Lê Đình Ứng thành lập tháng 7/2020, với mục tiêu bảo tồn, phát triển giống lợn đen bản địa và tổ chức chăn nuôi theo hướng hàng hóa.

Từ quy mô khởi nghiệp khoảng 30 con, hợp tác xã đã phát triển đàn lợn sinh sản và lợn đực giống lên 130 con, cùng 100 con lợn thương phẩm, tổ chức nuôi tại hai trang trại tập trung.

Mô hình được xây dựng theo hướng chăn nuôi an toàn sinh học, sử dụng nguồn nguyên liệu tại địa phương, đồng thời liên kết với các hộ dân để phát triển đàn lợn.

Tại thời điểm tháng 7/2026, Hợp tác xã Ứng Thìn đã liên kết với khoảng 200 hộ tại xã Bum Tở. Theo thông tin công bố, phần lớn các hộ liên kết thuộc diện nghèo, cận nghèo hoặc là đồng bào dân tộc thiểu số.

Lực lượng công an xã Bum Tở tuyên truyền vận động người dân mạnh dạn chuyển đổi mô hình kinh tế giúp tạo ra sinh kế bền vững. Ảnh: LAD

Người tham gia được hỗ trợ kỹ thuật làm chuồng trại, xử lý chất thải, phòng chống dịch bệnh và chăm sóc vật nuôi. Hợp tác xã đồng thời tổ chức thu mua sản phẩm trong chuỗi liên kết.

Có liên kết, thêm cơ hội ổn định thu nhập

Một trong những hộ tham gia chuỗi chăn nuôi lợn đen là gia đình chị Pờ Hu Pư ở bản Nậm Hạ.

Theo chị Pư, việc tham gia liên kết chăn nuôi với Hợp tác xã Ứng Thìn đã giúp gia đình có nguồn thu nhập ổn định và thoát nghèo.

Bài báo cũng ghi nhận mức thu nhập trực tiếp của lao động làm việc tại hợp tác xã từ 5–7 triệu đồng/người/tháng; các hộ chăn nuôi liên kết tại nhà đạt bình quân 4–6 triệu đồng/người/tháng tại thời điểm khảo sát.

Đây là số liệu của mô hình Hợp tác xã Ứng Thìn được công bố tháng 7/2026, không phải mức thu nhập bình quân của toàn bộ hộ chăn nuôi ở Lai Châu.

Đối với các hộ chăn nuôi, việc tham gia liên kết đòi hỏi thay đổi một số phương thức sản xuất, từ lựa chọn con giống, chăm sóc, phòng dịch đến thời điểm xuất bán.

Hợp tác xã cũng phải duy trì năng lực thu mua và tiêu thụ, bảo đảm khả năng vận hành chuỗi sản xuất khi quy mô liên kết tăng lên.

Theo thông tin của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lai Châu, mô hình Ứng Thìn đã đầu tư dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi tại chỗ trị giá 1,4 tỷ đồng, với công suất thiết kế 3 tấn cám mỗi ngày. Trong đó, Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 1 tỷ đồng không lãi suất trong 10 năm.

Hợp tác xã còn có định hướng phát triển khu giết mổ, chế biến tập trung và sản phẩm OCOP từ thịt lợn đen bản địa. Tuy nhiên, tại thời điểm công bố, nhu cầu vốn đầu tư cho cơ sở giết mổ và hệ thống tiêu thụ vẫn là một khó khăn của đơn vị.

Giảm nghèo gắn với khả năng duy trì sinh kế

Tháng 11/2026, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Lai Châu xác định, tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 3,88 điểm phần trăm trong năm, đưa tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống còn 13,36%.

Cùng với các chính sách hỗ trợ vốn, tỉnh tiếp tục tập trung phát triển vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, đào tạo nghề và hỗ trợ người dân tiếp cận thị trường.

Hai mô hình chăn nuôi tại Chiềng Nưa và Bum Tở có quy mô khác nhau. Một bên là nhóm hộ được hỗ trợ phát triển đàn trâu; bên còn lại là hợp tác xã có hoạt động sản xuất, tiêu thụ và liên kết với nhiều hộ dân.

Điểm chung là người tham gia không chỉ được tiếp cận nguồn lực ban đầu mà còn có thêm hoạt động hỗ trợ về tổ chức sản xuất.

Với nhóm hộ ở Chiềng Nưa, số liệu hiện được công bố mới cho thấy quy mô 7 hộ và hình thức liên kết, chưa đủ để xác định mức tăng thu nhập hoặc số hộ thoát nghèo. Trong khi đó, mô hình tại Bum Tở đã có thông tin về thu nhập và một trường hợp thoát nghèo được định danh.

Những kết quả này là cơ sở để tiếp tục theo dõi khả năng duy trì sinh kế, hiệu quả sử dụng nguồn lực và mức cải thiện thu nhập thực tế của người dân vùng cao.