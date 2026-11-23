Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Giá vàng miếng của hầu hết các thương hiệu đồng loạt tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên chốt chiều qua.

Cụ thể, vàng miếng các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 130 – 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng miếng Phú Quý giao dịch ở mức 129,5 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cụ thể, theo ghi nhận vào chiều nay (23-11), giá vàng miếng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Giá vàng hôm nay (chiều 23-11): Bật tăng mạnh trở lại. Ảnh: danviet

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay

Giá vàng nhẫn hôm nay đồng loạt tăng mạnh ở các thương hiệu so với phiên chốt chiều qua. Giá bán ra vàng nhẫn cao nhất niêm yết ở mức 134,8 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 128,8 - 134,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn DOJI tăng mạnh nhất, thêm 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 129,8 - 134,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn PNJ tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 127 - 132,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, vàng nhẫn Phú Quý tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 129,5 - 133,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, lên mức 129 triệu đồng/lượng.

* Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng lúc 13 giờ (giờ Việt Nam) niêm yết quanh ngưỡng 3.620 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 113,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 14 tháng vào tuần trước, trong bối cảnh thị trường điều chỉnh kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ.

Theo ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao tại Capital.com, làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ cùng những lo ngại về triển vọng kinh tế khi sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) suy yếu đã khiến thị trường điều chỉnh lại kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Mỹ, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng 12 hiện được thị trường dự báo ở mức 93,5%, giảm so với khoảng 100% trong tuần trước.

Khả năng Fed tăng lãi suất thấp hơn góp phần làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, qua đó gia tăng sức hấp dẫn của kim loại quý không sinh lãi này.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đà phục hồi hiện tại chưa đủ để khẳng định giá vàng đã chạm đáy.

Bà Dilin Wu, chiến lược gia nghiên cứu tại Pepperstone, nhận định nhà đầu tư cần thận trọng trước nhịp phục hồi của giá vàng. Theo bà, nguy cơ tiếp tục xuất hiện các đợt bán thanh lý bắt buộc vẫn hiện hữu nếu thị trường chứng khoán duy trì biến động mạnh.

Trong khi đó, Thống đốc Fed Lisa Cook hôm thứ Sáu tiếp tục ủng hộ việc tăng lãi suất, cho rằng mức lãi suất hiện tại chưa đủ cao để kiểm soát tình trạng lạm phát đáng lo ngại.

Tâm điểm chú ý của thị trường trong tuần này là báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Tư. Đây là thước đo lạm phát quan trọng được Fed theo dõi sát sao nhằm đưa lạm phát về mục tiêu 2%.