Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HoSE: BID) vừa thông qua phương án phát hành gần 1,4 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức, với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gần 14.000 tỷ đồng.

Theo nghị quyết HĐQT ngày 20/11, tỷ lệ phát hành dự kiến là 17,96% số cổ phiếu đang lưu hành. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối năm 2023, sau khi trừ thuế và trích lập các quỹ theo quy định.

Hiện BIDV có hơn 7,78 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng vốn điều lệ 77.782,3 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 13.972,5 tỷ đồng, lên 91.754,8 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến đạt gần 9,18 tỷ đơn vị.

HĐQT BIDV đã giao các đơn vị liên quan triển khai những thủ tục tiếp theo theo quy định. Thời điểm chốt danh sách cổ đông và lịch phát hành cụ thể chưa được công bố.

Trước đó, vào tháng 8/2026, BIDV đã hoàn thành phát hành gần 498,2 triệu cổ phiếu thưởng, qua đó bổ sung khoảng 4.982 tỷ đồng vào vốn điều lệ.

Ở phương án huy động vốn từ nhà đầu tư, ngân hàng đã thực hiện một đợt chào bán riêng lẻ hơn 258 triệu cổ phiếu với giá bình quân 38.900 đồng/cổ phiếu, thu về trên 10.000 tỷ đồng. BIDV cũng đang triển khai kế hoạch chào bán tối đa 780 triệu cổ phiếu trong giai đoạn 2026 - 2027.

Ngoài hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu, BIDV đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 450 đồng.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 cho thấy BIDV ghi nhận lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt khoảng 23.646 tỷ đồng, tăng 24,85% so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý III, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 8.473 tỷ đồng, tăng 39,2%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 3,49 triệu tỷ đồng, trong khi dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 2,56 triệu tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu BID giao dịch quanh vùng 30.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị vốn hóa khoảng 233.000 tỷ đồng.

Chia sẻ tại Hội nghị nhà đầu tư tổ chức mới đây, ban lãnh đạo BIDV cho biết ngân hàng đặt mục tiêu sử dụng hết hạn mức tăng trưởng tín dụng khoảng 10,7% được NHNN giao trong năm 2026, so với mức thực hiện 8% tại cuối quý III.