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Theo hãng tin CNN, tại Mỹ, cuộc đua xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm tăng mạnh nhu cầu tuyển kỹ thuật viên lắp đặt hệ thống làm mát, tủ máy chủ, thiết bị điện và cáp quang.

Dù bối cảnh chính trị liên quan đến AI đã thay đổi sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ, tình trạng thiếu lao động có tay nghề nhiều khả năng vẫn là yếu tố chi phối tiến độ các dự án, kể cả khi hoạt động xây dựng có chậm lại.

Để thu hút người lao động, các tổ chức phi lợi nhuận, công ty đào tạo trực tuyến và 4 nhà cung cấp hạ tầng AI quy mô lớn gồm Amazon, Google, Meta và Microsoft đang mở các khóa học cấp tốc. Trong số này, nhiều chương trình miễn phí và có việc làm ngay sau khi hoàn thành, một số vị trí có mức lương hơn 100.000 USD mỗi năm. Dù vậy, không ít người Mỹ thậm chí chưa biết những công việc này tồn tại.

THIẾU NHÂN LỰC LÀM CHẬM CÁC DỰ ÁN

Dù sự phản đối của công chúng gia tăng và nhiều nghị sĩ mới cam kết siết quản lý, hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu tại Mỹ gần như không thể dừng lại. Theo nhà kinh tế Stijn Van Nieuwerburgh của Trường Kinh doanh Columbia, đầu tư cho hạ tầng AI tại Mỹ có thể tiến gần mức 1 nghìn tỷ USD mỗi năm trong tương lai gần.

Các dự án vẫn phải vượt qua nhiều rào cản về giấy phép, nguồn điện, vật liệu và tài chính. Ngay cả những công ty có đủ nguồn lực để giải quyết các vấn đề đó cũng vấp phải một trở ngại lâu dài. Đó là nước Mỹ không có đủ lao động đủ trình độ cho các trung tâm dữ liệu, nhất là tại vùng nông thôn hoặc những địa điểm xa xôi, nơi nhiều dự án đang được triển khai.

Theo ước tính của công ty tư vấn PwC, Mỹ thiếu 1 triệu kỹ sư so với nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu. Nhiều công trình đã sẵn sàng thi công nhưng bị chậm trễ nhiều tháng vì chưa đủ nhân lực. Theo ngân hàng Goldman Sachs, chỉ khoảng 1/2 công suất tính toán AI dự kiến đi vào hoạt động từ nay đến năm 2028 được dự báo đạt đúng tiến độ.

Việc chậm tiến độ gây thiệt hại lớn cho các dự án. Bà Mona Dajani, đồng chủ tịch mảng hạ tầng, năng lượng và bất động sản của công ty luật Cooley, cho biết mỗi tháng chậm tiến độ của một trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn có thể gây thiệt hại từ vài chục triệu đến hơn 100 triệu USD, tùy vị trí và quy mô dự án.

Trước nhu cầu tuyển dụng cấp bách, các công ty không còn đòi hỏi ứng viên phải qua đào tạo nghề hay chương trình học việc kéo dài nhiều năm, mà chuyển sang các khóa đào tạo cường độ cao được thiết kế riêng cho công việc tại các trung tâm dữ liệu, với thời lượng dao động từ 2 ngày đến 15 tuần. Một số học viên xuất sắc được nhận việc ngay sau khi nhận chứng chỉ.

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN ĐỂ ĐI LÀM NGAY

Chương trình America's Workforce Academy do tập đoàn Meta khởi động từ tháng 8 đến nay trả lương cho học viên trong 4 tuần đào tạo và bảo đảm bố trí việc làm tại trung tâm dữ liệu sau khi tốt nghiệp. Học viên được học cả lý thuyết lẫn thực hành, gồm cách lắp đặt, đi cáp quang và cáp đồng. Meta triển khai chương trình này cùng với CBRE Group và Hiệp hội Nhà thầu và Nhà xây dựng (ABC), tổ chức ngành xây dựng đã có kinh nghiệp đào tạo nhân lực trong nhiều thập kỷ.

Khác với trường nghề hay chương trình học việc truyền thống, các khóa cấp tốc của ABC không nhằm đào tạo toàn diện mà nhằm đưa càng nhiều người vào làm việc tại các trung tâm dữ liệu càng tốt. Ông Joel Thames, người đứng đầu mảng an toàn và nhân lực của ABC, ví chương trình như giai đoạn huấn luyện tân binh. Theo ông, dù chương trình chưa thể giúp học viên xử lý mọi tình huống, nhưng trang bị cho họ kiến thức nền tảng trước khi ra công trường.

Amazon cũng có chương trình tiền học việc về hạ tầng thông tin (I2PA), kéo dài 4 tuần tại một trường cao đẳng cộng đồng. Trong chương trình này, học viên tìm hiểu cách điện được tạo ra và phân phối, cách lắp đặt máy chủ và vị trí của máy chủ trong trung tâm dữ liệu. Khóa học kết thúc bằng một hội chợ việc làm với các nhà thầu xây dựng.

Theo ông Roger Wehner, Phó chủ tịch phụ trách phát triển kinh tế của Amazon, trở ngại lớn nhất trong việc thu hẹp khoảng trống kỹ năng tại Mỹ là nhiều người không biết đến những công việc có nhu cầu tuyển dụng rất cao như vậy. Ông cho rằng nhiều người chọn làm công nhân vận hành xe nâng vì biết rõ đó là nghề gì.

Một số đơn vị đang thử những cách đào tạo khác. Ông Doug Donovan, CEO công ty đào tạo trực tuyến Interplay Learning, cho biết quân đội, ngành y tế và hàng không đã dùng công cụ thực tế ảo và thực tế tăng cường trong đào tạo, trong khi các ngành nghề kỹ thuật chưa làm vậy. Công ty của ông kết hợp các công nghệ này với phương pháp giảng dạy truyền thống.

Trong khi đó, tổ chức phi lợi nhuận Per Scholas đi theo hướng thay thế việc đào tạo tại nơi làm việc bằng lớp học, với khóa học miễn phí kéo dài 15 tuần. Bà Caitlyn Brazill, Chủ tịch tổ chức, cho biết các khóa học được thiết kế cùng doanh nghiệp để tái hiện càng sát càng tốt môi trường làm việc thực tế.

Chương trình này có cường độ cao. Per Scholas không khuyến khích học viên vừa học vừa làm, nhưng khoảng 1/4 học viên vẫn đi làm vào buổi tối và cuối tuần để trang trải cuộc sống. Per Scholas cũng cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính miễn phí và khoản vay không lãi suất 3.000 USD, được tài trợ từ khoản đầu tư 100 triệu USD của Google.

Tuy nhiên, không phải chương trình nào cũng kéo dài và có cường độ cao như vậy. Theo ông Wehner, Amazon có khóa đào tạo chỉ 2 ngày dành cho thợ nối cáp quang, vị trí mà công ty khó tuyển nhất. Công việc này không quá phức tạp, nhưng đòi hỏi độ chính xác cao, lặp lại liên tục và người làm cần có năng lực tư duy phù hợp.

Sau 2 ngày đào tạo, học viên đã có thể bắt đầu làm việc. Những người đạt điểm tuyệt đối trong bài thực hành được bố trí ngay vào các vị trí hàng đầu tại các trung tâm dữ liệu của Amazon. Tại đây, nhân viên mới có thể nhận tới 32 USD một giờ, cộng thêm tiền làm thêm giờ cao, tương đương thu nhập thực nhận khoảng 6 chữ số mỗi năm.