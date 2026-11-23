Tháng 10, trên diễn đàn ẩn danh dành cho người đi làm Blind (Hàn Quốc), một nhân viên cho biết anh và vợ, cùng làm việc tại bộ phận chip nhớ, có thể nhận tổng cộng hơn 3 tỉ won (khoảng 2,1 triệu USD) tiền thưởng.

Theo Seoul Economic Daily, đây là con số hai vợ chồng tự tính toán dựa trên triển vọng lợi nhuận và chính sách thưởng của công ty, chưa phải khoản tiền được xác nhận. Công ty dự kiến chi trả thưởng đặc biệt bằng cổ phiếu sau khi hoàn tất thủ tục phê duyệt. Một phần cổ phiếu có thể được bán ngay, phần còn lại bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian nhất định.

Người lao động trong ngành công nghệ, bán dẫn có cơ hội đổi đời nhờ cơn sốt AI. ﻿Ảnh tạo từ AI

Khoản tiền thưởng hàng triệu USD

Đằng sau khoản thưởng lớn là nhu cầu chip phục vụ AI tăng mạnh. Các trung tâm dữ liệu và máy chủ hiệu năng cao cần lượng lớn chip nhớ, đặc biệt là bộ nhớ băng thông cao (HBM). Nhờ đó, các nhà sản xuất như Samsung Electronics và SK Hynix hưởng lợi từ đà tăng trưởng của ngành bán dẫn.

Theo Reuters, nhân viên hai tập đoàn này ngày càng được đánh giá cao tại Hàn Quốc. Các công ty môi giới hôn nhân xếp họ vào nhóm nghề nghiệp có triển vọng kinh tế tốt, ngang hàng với bác sĩ, luật sư. Nhiều học sinh, sinh viên cũng muốn theo học ngành kỹ thuật chip để có cơ hội làm việc tại những doanh nghiệp này.

Tại Mỹ, làn sóng AI cũng giúp nhiều nhân viên trở thành triệu phú nhờ chính sách sở hữu cổ phần của doanh nghiệp.

Theo hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), nhân sự Anthropic tăng từ khoảng 940 người cuối năm 2024 lên 5.300 người vào tháng 9/2026. Công ty đồng thời tăng chi phí trả lương và thưởng bằng cổ phiếu để thu hút nhân tài.

Hàng nghìn nhân viên Anthropic được hưởng lợi từ chính sách thu hút nhân tài của công ty chuyên về trí tuệ nhân tạo này. Ảnh: Reuters

Đáng chú ý, chính sách sở hữu cổ phần không chỉ dành cho kỹ sư AI và nhà nghiên cứu. Nhân viên hành chính, hỗ trợ và điều phối cũng có thể được hưởng quyền chọn mua cổ phiếu ưu đãi. Nhờ đó, ngay cả những người không trực tiếp phát triển công nghệ cũng có cơ hội hưởng lợi từ đà tăng trưởng của công ty.

Theo Reuters, các đơn vị nghiên cứu thị trường ước tính khoảng 2.800 nhân viên hiện tại và cựu nhân viên Anthropic có thể sở hữu lượng cổ phiếu đã xác lập quyền hưởng trị giá ít nhất 1 triệu USD trước thuế, dựa trên mức định giá giả định 1.350 tỉ USD. Trong đó, khoảng 598 người không thuộc nhóm sáng lập có thể sở hữu cổ phần trị giá từ 100 triệu USD.

Đây là những con số ước tính từ dữ liệu công khai, không phải tài sản cá nhân đã được xác nhận. Hồ sơ doanh nghiệp cho biết tổng lợi nhuận trên giấy của những người nắm giữ quyền chọn mua cổ phiếu đạt khoảng 119 tỉ USD tính đến ngày 30/9. Trong đó, 73 tỉ USD đã đủ điều kiện thực hiện quyền.

Những nhân viên gia nhập Anthropic từ giai đoạn đầu trở thành nhóm hưởng lợi lớn khi giá trị cổ phiếu tăng mạnh. Một số người có thể sở hữu tài sản vượt xa thu nhập tích lũy sau nhiều năm làm việc thông thường.

Mặt trái của cơn sốt AI

Trong khi một bộ phận nhân viên giàu lên nhanh chóng, AI lại tạo sức ép lên những công việc lặp lại, dễ chuẩn hóa và có thể tự động hóa.

Tháng 8, Phòng thí nghiệm Kinh tế số thuộc Đại học Stanford (Mỹ) công bố nghiên cứu dựa trên dữ liệu tiền lương của hàng triệu lao động đến tháng 6/2026. Kết quả cho thấy số việc làm dành cho nhóm 22-25 tuổi trong các ngành chịu tác động mạnh từ AI thấp hơn 19% so với mức dự kiến nếu tăng trưởng tương đương những ngành ít bị ảnh hưởng bởi công nghệ.

AI phát triển làm thu hẹp cơ hội việc làm của người trẻ.

Nghiên cứu chưa ghi nhận tình trạng sa thải hàng loạt, nhưng cho thấy doanh nghiệp đang giảm tuyển dụng lao động trẻ. Những vị trí đầu vào như nhập liệu, hỗ trợ khách hàng, xử lý tài liệu và hành chính chịu sức ép lớn khi AI có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ với chi phí thấp hơn.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) cho biết từ tháng 6/2022 đến tháng 6/2026, số người trẻ có việc làm giảm 285.000. Trong đó, các ngành chịu tác động mạnh từ AI chiếm 268.000 trường hợp, tương đương 94% mức giảm.

Những lĩnh vực giảm việc làm đáng kể gồm dịch vụ thông tin, xuất bản, lập trình máy tính và dịch vụ chuyên môn. Ngược lại, số người lao động ở độ tuổi 50 có việc làm trong các ngành này vẫn tăng.

BOK lưu ý số liệu chưa chứng minh AI là nguyên nhân trực tiếp khiến việc làm của người trẻ suy giảm. Tình trạng doanh nghiệp hạn chế tuyển dụng sau giai đoạn tuyển quá mức, xu hướng ưu tiên nhân sự giàu kinh nghiệm và kinh tế suy yếu cũng góp phần tạo ra thực trạng này. Tuy nhiên, AI có thể đẩy nhanh quá trình thay đổi.

Doanh nghiệp có thể giảm tuyển dụng thay vì sa thải nhân viên, khi AI đảm nhiệm những công việc trước đây giao cho người mới. Điều này khiến lao động trẻ ngày càng khó tìm việc và có ít cơ hội tích lũy kinh nghiệm.

Khoảng cách giàu - nghèo mới

Thực tế cho thấy AI không khiến tất cả người lao động cùng giàu lên hoặc cùng mất việc. Công nghệ này đang phân chia lại lợi ích trên thị trường lao động.

Kỹ sư bán dẫn, chuyên gia AI và nhân viên tại các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh có lợi thế nhờ sở hữu kỹ năng khan hiếm, được thưởng bằng cổ phiếu hoặc hưởng lợi từ giá trị doanh nghiệp tăng lên. Ngược lại, người đảm nhiệm những công việc dễ tự động hóa có nguy cơ mất lợi thế cạnh tranh.

Thị trường lao động thời AI﻿ tạo ra khoảng cách giàu - nghèo mới.

Sự phân hóa còn diễn ra giữa lao động giàu kinh nghiệm và nhân sự mới. Khi AI xử lý được nhiều nhiệm vụ cơ bản, doanh nghiệp có xu hướng ưu tiên người biết xác định vấn đề, kiểm chứng kết quả và sử dụng công nghệ để nâng cao hiệu suất.

Vì vậy, người lao động không chỉ cần học cách sử dụng AI mà còn phải phát triển tư duy phản biện, khả năng sáng tạo và kỹ năng chuyên môn khó thay thế. Doanh nghiệp cũng cần chú trọng đào tạo nhân sự trẻ, duy trì cơ hội tiếp cận nghề nghiệp thay vì chỉ tập trung đầu tư công nghệ.

Làn sóng AI có thể tạo ra những triệu phú mới trong giới nhân viên văn phòng, nhưng cũng khiến một bộ phận lao động đối mặt nguy cơ bị bỏ lại phía sau. Trong cuộc chuyển đổi này, lợi thế không chỉ thuộc về người biết sử dụng công nghệ mà còn nằm ở những người sở hữu kỹ năng, cổ phần hoặc vị trí đủ quan trọng để hưởng lợi từ giá trị AI tạo ra.