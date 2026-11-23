Sáng 23/11, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng tỷ giá trung tâm thêm 9 đồng so với phiên trước, đưa mức niêm yết lên 25.668 đồng/USD. Đây là mức cao kỷ lục mới của tỷ giá trung tâm, nối dài chuỗi tăng trong tháng 11.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết tỷ giá USD trong khoảng 24.385-26.951 đồng/USD.

Giá USD ngân hàng vượt 26.000 đồng, tỷ giá trung tâm lập đỉnh.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tiếp tục đi lên trong phiên hôm nay. Giá mua USD hiện được các nhà băng niêm yết quanh 25.630-25.650 đồng/USD, trong khi giá bán ra dao động 26.010-26.030 đồng/USD.

Trong đó, giá bán USD cao nhất ghi nhận ở mức 26.030 đồng/USD, tăng 50 đồng so với cuối tuần trước. Một số ngân hàng khác niêm yết giá bán ở mức 26.025 đồng/USD, tăng 65 đồng; mức thấp nhất trong nhóm khảo sát là 26.010 đồng/USD, tăng 60 đồng.

Như vậy, giá bán USD tại nhiều ngân hàng đã vượt mốc 26.000 đồng/USD, cao hơn khoảng 10-30 đồng so với mốc này.

Trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch quanh mức 26.250-26.290 đồng/USD ở hai chiều mua vào và bán ra.

Diễn biến USD trong nước tăng diễn ra khi USD-Index, chỉ số đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chủ chốt, neo quanh 103,7 điểm, gần mức cao nhất trong khoảng 19 tháng trở lại đây. Trước đó, có thời điểm chỉ số này tiến sát mốc 104 điểm.