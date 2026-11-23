Theo nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) được Novaland công bố ngày 20/11/2026, doanh nghiệp dự kiến chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trị giá 490,06 tỷ đồng tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nova Phúc Nguyên (Nova Phúc Nguyên).

Sau khi hoàn tất giao dịch, Novaland sẽ không còn sở hữu phần vốn góp tại doanh nghiệp này.

Novaland thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại hai doanh nghiệp bất động sản, với tổng giá trị hơn 490,11 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐQT Novaland cũng thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trị giá 51 triệu đồng tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Novaland Đất Tâm (Novaland Đất Tâm). Tương tự, sau khi hoàn tất chuyển nhượng, tập đoàn sẽ không còn sở hữu vốn tại công ty này.

Như vậy, tổng giá trị phần vốn góp mà Novaland dự kiến chuyển nhượng tại hai doanh nghiệp là hơn 490,11 tỷ đồng.

Theo nghị quyết, HĐQT giao Tổng giám đốc quyết định giá chuyển nhượng nhưng không thấp hơn mức giá phù hợp với thị trường; đồng thời quyết định thời điểm chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng và tiến độ thanh toán.

Tổng giám đốc cũng được giao thực hiện các công việc đàm phán, thương lượng, ký kết hồ sơ, tài liệu liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn tất giao dịch. Người đứng đầu Ban điều hành được quyền ủy quyền một phần hoặc toàn bộ công việc cho nhân sự khác thực hiện.

Đáng chú ý, nghị quyết hiện mới thông qua chủ trương chuyển nhượng, chưa công bố giá bán cụ thể, đối tác nhận chuyển nhượng và thời điểm hoàn tất các giao dịch.