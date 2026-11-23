Trước đó, ngày 20/11, Công an phường Mũi Né tiếp nhận một cá thể động vật hoang dã do ông Trần Văn Ngân (SN 1975, trú tại Tổ dân phố 9, phường Mũi Né) tự nguyện giao nộp.

Theo ông Ngân, khoảng 20 giờ ngày 20/11, ông phát hiện cá thể động vật có lớp vảy đặc trưng xuất hiện tại khu vực nhà ở. Nhận thấy đây có thể là động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ, ông đã bắt giữ và mang đến trụ sở Công an phường vào khoảng 21 giờ 50 phút để trình báo, bàn giao.

Ông Trần Văn Ngân cùng người thân bàn giao cá thể tê tê cho cán bộ Công an phường Mũi Né.

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Mũi Né tiến hành lập biên bản, kiểm tra tình trạng sức khỏe ban đầu và bố trí nơi bảo quản tạm thời, bảo đảm an toàn cho cá thể động vật. Qua nhận dạng ban đầu, cá thể này được xác định là tê tê, thuộc loài động vật hoang dã cần được bảo vệ theo quy định.

Công an phường đã thông báo UBND phường và cơ quan Kiểm lâm để phối hợp thực hiện các thủ tục tiếp nhận, chăm sóc và xem xét phương án thả cá thể tê tê về môi trường tự nhiên theo quy định.

Cá thể tê tê còn khỏe mạnh, được bảo quản an toàn tại trụ sở Công an phường Mũi Né.

Việc tự nguyện giao nộp động vật hoang dã của ông Trần Văn Ngân góp phần bảo vệ các loài động vật quý, hiếm, đồng thời lan tỏa ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo tồn thiên nhiên.

Công an phường Mũi Né khuyến cáo người dân không săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán hoặc tiêu thụ trái phép động vật hoang dã.

Khi phát hiện động vật rừng xuất hiện trong khu dân cư hoặc các hành vi vi phạm liên quan, người dân cần thông báo cho lực lượng Công an, Kiểm lâm hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý.