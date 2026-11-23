Cử tri kiến nghị cần có nhiều giải pháp tháo gỡ để kiến tạo không gian đô thị

Tại hội nghị, ông Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách TP. Hải Phòng đã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn tại kỳ họp.

Theo đó, sau 27 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, xem xét, thông qua 38 luật và 18 nghị quyết; cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật. Nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính và chuyển đổi số được xem xét, quyết định.

Toàn cảnh Hội nghị

Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng có 186 lượt phát biểu thảo luận tại tổ, hội trường, tranh luận và giải trình; gửi 13 văn bản với 46 ý kiến góp ý đối với các dự án luật, dự thảo nghị quyết.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng

Tại hội nghị, cử tri Phạm Văn Song, công tác tại Sở Tư pháp Hải Phòng đánh giá cao nỗ lực của Quốc hội, Chính phủ trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, tháo gỡ những bất cập từ thực tiễn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị

Cử tri kiến nghị tiếp tục tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển cho những địa phương có vị trí chiến lược, tiềm năng và lợi thế như Hải Phòng. Trong đó, cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình; tạo điều kiện thuận lợi trong huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực đầu tư; hoàn thiện cơ chế về tài chính, ngân sách, đất đai, quy hoạch, hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics và khu kinh tế.

Cử tri Nguyễn Mạnh Hiển, hiện cư trú tại phường Tân Hưng đề xuất Chính phủ có giải pháp đột phá để huy động hiệu quả nguồn vốn trong nhân dân phục vụ đầu tư phát triển đất nước. Theo cử tri, cần xây dựng các kênh đầu tư minh bạch, an toàn, tạo niềm tin để người dân có thể tham gia trực tiếp vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Liên quan đến định hướng phát triển Hải Phòng sau hợp nhất, cử tri Nguyễn Mạnh Hiển bày tỏ đồng tình với chủ trương xây dựng các mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2025 - 2030 và những năm tiếp theo. Cử tri mong thành phố lựa chọn mô hình phù hợp với thực tiễn từng địa bàn, triển khai thực chất và có cơ chế đánh giá để nhân rộng những cách làm hiệu quả.

Cùng với đó, cử tri phường Hải Dương kiến nghị thành phố ưu tiên nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ dự án tuyến đường kết nối Đông - Tây, nối Quốc lộ 10 với đường Vành đai 1 TP. Hải Dương trước đây. Công trình được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông giữa hai khu vực phía Đông và phía Tây, mở rộng không gian phát triển đô thị, khai thác hiệu quả quỹ đất và giảm tải cho mạng lưới giao thông hiện hữu...

Cần chú trọng đến nhà ở xã hội để ổn định đời sống nhân dân

Bên cạnh các kiến nghị về cơ chế, chính sách và hạ tầng, nhiều ý kiến cử tri tập trung vào việc nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, bảo đảm đầu ra nông sản và cải thiện đời sống người lao động.

Các cử tri phát biểu tại Hội nghị

Cử tri Trần Văn Tưởng, xã Tuệ Tĩnh cho rằng, TP. Hải Phòng sau hợp nhất có thêm lợi thế phát triển nền nông nghiệp đa dạng, từ lúa chất lượng cao, rau màu, cây ăn quả đến chăn nuôi và thủy sản. Những sản phẩm như vải thiều Thanh Hà, cà rốt, hành, tỏi có tiềm năng phát triển thành hàng hóa giá trị cao, mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp chất lượng cao vẫn gặp khó khăn về vốn, kỹ thuật, chứng nhận chất lượng và đầu ra. Cử tri đề nghị Chính phủ có chính sách tín dụng phù hợp với chu kỳ sản xuất nông nghiệp; thành phố đầu tư đồng bộ hạ tầng thủy lợi, điện, giao thông nội đồng và công nghệ bảo quản. Đồng thời, củng cố vai trò hợp tác xã trong tổ chức sản xuất, cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng, duy trì mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc.

Cùng quan tâm đến đầu ra nông sản, cử tri Đoàn Văn Thắng, xã Gia Lộc, kiến nghị tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; cung cấp kịp thời thông tin về tiêu chuẩn, quy định nhập khẩu của các thị trường. Thành phố cần thu hút đầu tư vào các cơ sở sơ chế, chế biến, kho lạnh gần vùng sản xuất, đồng thời phát huy lợi thế cảng biển và dịch vụ logistics để giảm chi phí vận chuyển.

Theo cử tri, việc liên kết tiêu thụ cần được triển khai ngay từ đầu vụ, thông qua hợp đồng quy định rõ tiêu chuẩn, phương thức xác định giá, trách nhiệm giao nhận và giải quyết tranh chấp. Có như vậy, người nông dân mới chủ động sản xuất, hạn chế tình trạng đến kỳ thu hoạch mới tìm kiếm thị trường tiêu thụ.

Ở lĩnh vực công nghiệp và lao động, cử tri Nguyễn Khánh Linh, công nhân Công ty LG Display Việt Nam, Hải Phòng đánh giá cao sự quan tâm của thành phố đối với phát triển nhà ở xã hội. Theo số liệu được nêu tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2026, thành phố ước hoàn thành gần 2.500 căn nhà ở xã hội và phát triển 737 căn nhà ở cho thuê.

Từ thực tế đời sống công nhân, cử tri đề nghị đa dạng hóa các loại hình nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho thuê với mức giá phù hợp; công khai thông tin dự án, giá bán, điều kiện và tiến độ tiếp nhận hồ sơ để người lao động dễ tiếp cận. Đồng thời, cần kiểm soát hoạt động môi giới, ngăn chặn tình trạng lợi dụng nhu cầu nhà ở để trục lợi.

Cử tri Nguyễn Mạnh Hiển, hiện cư trú tại phường Tân Hưng phát biểu tại Hội nghị

Đáng chú ý, cử tri kiến nghị quy hoạch nhà ở công nhân đồng bộ với trường học, cơ sở y tế, giao thông và các dịch vụ thiết yếu. Trong đó, cần sớm triển khai các cơ sở trông giữ trẻ từ 3 tháng đến 36 tháng tuổi tại khu công nghiệp, khu nhà ở xã hội và những địa bàn tập trung đông công nhân, bảo đảm chất lượng chăm sóc, an toàn và chi phí phù hợp.

Các vấn đề an sinh khác cũng được cử tri quan tâm. Cử tri phường Lê Thanh Nghị kiến nghị tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm và chính quyền cơ sở nhằm hỗ trợ thanh niên tiếp cận thông tin tuyển dụng, học nghề và tìm kiếm việc làm bền vững. Hoạt động đào tạo cần gắn với vị trí việc làm thực tế, có thực hành, thực tập và theo dõi kết quả việc làm sau đào tạo.

Trong khi đó, cử tri Sở Ngoại vụ Hải Phòng đề xuất xây dựng cơ chế kết nối chuyên gia, nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài với các nhiệm vụ cụ thể trong nước, nhất là những lĩnh vực Hải Phòng có nhu cầu như cảng biển thông minh, logistics, công nghiệp, công nghệ cao và nông nghiệp chất lượng cao. Việc hợp tác cần có đầu mối tiếp nhận, yêu cầu sản phẩm, thời gian thực hiện và cơ chế bảo đảm quyền lợi rõ ràng.

Ngoài ra, cử tri xã Thượng Hồng kiến nghị tiếp tục chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống, hạn chế yêu cầu người dân kê khai và bổ sung nhiều lần những giấy tờ đã có. Cử tri mong muốn kết quả cải cách hành chính được đánh giá bằng thời gian xử lý hồ sơ, số lần đi lại, chi phí thực tế và mức độ hài lòng của người dân.

Các ý kiến tại hội nghị phản ánh những vấn đề thiết thực từ thực tiễn đời sống, sản xuất và yêu cầu phát triển của Hải Phòng sau hợp nhất. Qua đó, cử tri mong muốn các cơ chế, chính sách tiếp tục được hoàn thiện, những kiến nghị chính đáng sớm được xem xét, giải quyết, tạo động lực để thành phố phát huy lợi thế, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.