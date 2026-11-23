Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, phường Lê Thanh Nghị, kết hợp trực tuyến tới 114 điểm cầu xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những ý kiến trách nhiệm, tâm huyết của cử tri Hải Phòng trong các cuộc tiếp xúc trước và sau kỳ họp.

Nhiều vấn đề được cử tri phản ánh từ thực tiễn như chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, đất đai, bồi thường, tái định cư, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo... đã được thảo luận tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Theo Thủ tướng, kỳ họp diễn ra trong bối cảnh yêu cầu hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa các chiến lược, quyết sách của Đảng và giải quyết những vấn đề cấp bách từ thực tiễn ngày càng cao.

Toàn cảnh Hội nghị

Các quyết sách được thông qua hướng tới mục tiêu giải phóng nguồn lực, khuyến khích phát triển, nâng cao niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với pháp luật; đồng thời bảo đảm tính thống nhất, nhất quán và khả năng dự báo của môi trường đầu tư.

Đánh giá kết quả điều hành của Chính phủ trong năm 2026, Thủ tướng cho biết: Chính phủ đã tập trung hoàn thiện thể chế, kiến tạo phát triển, xử lý những quy định chồng chéo, mâu thuẫn, tháo gỡ khó khăn từ thực tiễn và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Các giải pháp kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, điều hành giá cả, lãi suất và tỷ giá được triển khai nhằm củng cố nền tảng cho tăng trưởng. Cùng với đó, Chính phủ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân, vốn đầu tư nước ngoài, xử lý các dự án tồn đọng và mở rộng thị trường.

Phó Chủ tịch thành phố Lê Anh Quân phát biểu tại Hội nghị

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; nguồn lực được ưu tiên cho y tế, giáo dục, đào tạo nghề, chăm lo người lao động và các đối tượng chính sách. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế được củng cố, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.

Cử tri Hải Phòng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2027 phải đi đôi với ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao năng lực sản xuất, năng suất, chất lượng và sức chống chịu của nền kinh tế; tạo thêm việc làm, cải thiện thu nhập và đời sống nhân dân.

Năm 2027 được xác định là năm bản lề tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Để đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến cần đạt khoảng 36 - 38% GDP, tương đương 6 - 6,4 triệu tỉ đồng.

Để huy động nguồn lực, Chính phủ sẽ tập trung các giải pháp tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi, phát hành trái phiếu, huy động vốn tín dụng, phát triển thị trường vốn trung và dài hạn; đồng thời tăng cường đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, thu hút đầu tư tư nhân, FDI và các quỹ đầu tư quốc tế.

Về định hướng ngành, lĩnh vực, Thủ tướng yêu cầu ưu tiên công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ và các lĩnh vực mới như năng lượng, vật liệu, điện tử, bán dẫn; phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu, tiêu thụ và xuất khẩu; thúc đẩy du lịch, logistics, kích cầu tiêu dùng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.