Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank - mã chứng khoán LPB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới.

Theo đó, Hội đồng Quản trị Ngân hàng bổ nhiệm bà Vũ Nam Hương vào vị trí Quyền Tổng Giám đốc, hiệu lực từ ngày 23/11/2026.

Việc kiện toàn vị trí điều hành cao nhất được thực hiện trong bối cảnh LPBank duy trì đà tăng trưởng tích cực, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động và đẩy mạnh chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng về năng lực quản trị, điều hành nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn tiếp theo.

LPBank (LPB) bổ nhiệm bà Vũ Nam Hương làm quyền Tổng Giám đốc. Ảnh: LPBank.

Bà Vũ Nam Hương gia nhập LPBank từ ngày 20/3/2024, trên cương vị Phó Tổng giám đốc phụ trách Ngân hàng Doanh nghiệp. Trong quá trình công tác, bà cũng được phân công phụ trách Khối Thị trường & Quản trị Tài chính cùng nhiều vị trí, nhiệm vụ quan trọng khác trong hệ thống.

Cùng ngày, ông Vũ Quốc Khánh thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc và được bổ nhiệm làm Cố vấn Cấp cao Hội đồng quản trị.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, tính đến ngày 30/9/2026, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 10.421 tỷ đồng, hoàn thành 70% kế hoạch năm; tổng tài sản đạt 694.183 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục mở rộng với dư nợ cho vay khách hàng đạt 481.570 tỷ đồng, tăng 24%; huy động vốn thị trường 1 đạt 520.976 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, tổng thu nhập hoạt động đạt 19.179 tỷ đồng, tăng 29%; thu thuần ngoài lãi đạt 7.489 tỷ đồng, trong đó thu thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 5.977 tỷ đồng, tăng 136%.

Những kết quả này cho thấy hiệu quả từ định hướng đa dạng hóa nguồn thu, mở rộng hoạt động bán lẻ và nâng cao chất lượng tăng trưởng của LPBank. Đặc biệt, sự cải thiện mạnh mẽ của nguồn thu ngoài lãi phản ánh dư địa phát triển ngày càng lớn từ các sản phẩm, dịch vụ tài chính của Ngân hàng.

Việc bổ nhiệm lãnh đạo mới cũng diễn ra trong bối cảnh LPBank định hướng triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030, với định hướng tiếp tục lấy ngân hàng bán lẻ làm động lực tăng trưởng dài hạn và năng lực cung ứng giải pháp tài chính toàn diện làm đòn bẩy mở rộng quy mô, gia tăng giá trị cho khách hàng.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm quản trị dày dạn, những đóng góp đã được khẳng định của Quyền Tổng Giám đốc Vũ Nam Hương cùng tầm nhìn chiến lược rõ nét của Hội đồng Quản trị hứa hẹn sẽ đưa LPBank bứt phá mạnh mẽ, nâng cao năng lực cạnh tranh và mang lại giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác và cổ đông trong giai đoạn phát triển mới.