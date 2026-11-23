Báo cáo nông lâm thủy sản tháng 11/2026 của Bộ Công Thương cho biết, Trung Quốc đã chi 13,1 tỷ USD để nhập khẩu gỗ và đồ nội thất bằng gỗ trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Dẫn số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC), Việt Nam là thị trường cung cấp mặt hàng gỗ và đồ nội thất bằng gỗ lớn nhất cho Trung Quốc trong kỳ, đạt 2,39 tỷ USD, tăng 48,9% so với cùng kỳ năm 2025 và chiếm 18,3% tỷ trọng.

Nga là thị trường nhập khẩu gỗ và đồ nội thất bằng gỗ lớn thứ hai của Trung Quốc, đạt 2 tỷ USD, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 15,3% tỷ trọng.

Trong Top 5 thị trường nhập khẩu lớn nhất, Trung Quốc còn chi 1,75 tỷ USD để nhập khẩu gỗ và đồ nội thất bằng gỗ từ New Zealand, tăng 5,7% YoY; Thái Lan đạt 1 tỷ USD, tăng 1,9% YoY; Mỹ đạt 823 triệu USD, tăng 13,7% YoY.

Tổng kim ngạch 5 thị trường trên đạt 7,98 tỷ USD, chiếm 61% tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu gỗ và đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc 9 tháng qua.

Trong kỳ, Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu mặt hàng này từ một số thị trường như Canada tăng 13,1% YoY, đạt 459 triệu USD; Papua New Guinea tăng 12,1% YoY, đạt 340,7 triệu USD; Pháp tăng 16,9% YoY, đạt 210,7 triệu USD; Gabon tăng 24,2% YoY, đạt 203,2 triệu USD.

Ngược lại, Trung Quốc giảm nhập khẩu gỗ và đồ nội thất bằng gỗ từ Australia với -8,4% YoY, còn 501 triệu USD; Đức giảm 19,1% YoY, đạt 277,9 triệu USD.

Trong khối ASEAN, Trung Quốc còn chi 196,5 triệu USD để nhập khẩu gỗ và đồ nội thất bằng gỗ từ Indonesia, giảm 6,1% YoY; Philippines đạt 171,1 triệu USD, tăng 90,4% YoY.