Đạo chích sa lưới
Trong quá trình tuần tra bảo đảm ANTT tại cầu cảng số 3, Cảng cá Đà Nẵng (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng), trưa 9-10, tổ công tác Công an phường Sơn Trà và Đồn BP Sơn Trà (BĐBP TP Đà Nẵng) phát hiện Nguyễn Nhật Long (1993) cất giấu 1 ĐTDĐ iPhone vừa trộm tại bờ kè Âu thuyền Cảng cá Đà Nẵng.
Qua đấu tranh, Long còn khai nhận sáng cùng ngày 9-10 đã lấy trộm một ĐTDĐ hiệu OPPO trên tàu dầu neo đậu tại cầu cảng số 1 rồi đem bán lấy tiền tiêu xài. Ngoài ra, Long khai đã sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ. Được biết, Long có 2 tiền án về tội: "Trộm cắp tài sản” và 1 tiền sự liên quan đến hành vi sử dụng ma túy.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/dao-chich-sa-luoi-post359296.html