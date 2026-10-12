Đạo chích sa lưới

Đối tượng Nguyễn Nhật Long

Qua đấu tranh, Long còn khai nhận sáng cùng ngày 9-10 đã lấy trộm một ĐTDĐ hiệu OPPO trên tàu dầu neo đậu tại cầu cảng số 1 rồi đem bán lấy tiền tiêu xài. Ngoài ra, Long khai đã sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ. Được biết, Long có 2 tiền án về tội: "Trộm cắp tài sản” và 1 tiền sự liên quan đến hành vi sử dụng ma túy.