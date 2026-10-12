Bản Liền: Bắt quả tang đối tượng dùng loa và lồng bẫy săn bắt chim hoang dã

Qua khai thác thông tin ban đầu, đối tượng vi phạm là Giàng Seo Dơ, sinh năm 2002, trú tại thôn Bản Già, xã Tả Củ Tỷ, tỉnh Lào Cai.

Giàng Seo Dơ và dụng cụ dùng để bẫy chim.

Tại cơ quan công an, Giàng Seo Dơ thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Dơ khai nhận đã sử dụng loa bluetooth và lồng bẫy để săn bắt chim chích chòe than ngoài tự nhiên.

Hành vi trên của Giàng Seo Dơ đã vi phạm quy định về bảo vệ động vật rừng theo khoản 1 Điều 21 Nghị định 35/2019/NĐ-CP.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ 02 cá thể chim chích chòe than còn sống; 02 lồng bẫy; 01 loa bluetooth; 01 điện thoại OPPO cùng 01 xe máy Yamaha R15 mang BKS 25-AS 00.222.

Công an xã Bản Liền lấy lời khai của Giàng Seo Dơ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.