Bản Liền: Bắt quả tang đối tượng dùng loa và lồng bẫy săn bắt chim hoang dã
Vào 13 giờ 30 phút ngày 12/10, trong quá trình phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an xã Bản Liền và Trạm Kiểm lâm xã Bản Liền đã phát hiện, bắt quả tang một đối tượng săn bắt chim hoang dã tại thôn Bản Liền.
Qua khai thác thông tin ban đầu, đối tượng vi phạm là Giàng Seo Dơ, sinh năm 2002, trú tại thôn Bản Già, xã Tả Củ Tỷ, tỉnh Lào Cai.
Tại cơ quan công an, Giàng Seo Dơ thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Dơ khai nhận đã sử dụng loa bluetooth và lồng bẫy để săn bắt chim chích chòe than ngoài tự nhiên.
Hành vi trên của Giàng Seo Dơ đã vi phạm quy định về bảo vệ động vật rừng theo khoản 1 Điều 21 Nghị định 35/2019/NĐ-CP.
Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ 02 cá thể chim chích chòe than còn sống; 02 lồng bẫy; 01 loa bluetooth; 01 điện thoại OPPO cùng 01 xe máy Yamaha R15 mang BKS 25-AS 00.222.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/ban-lien-bat-qua-tang-doi-tuong-dung-loa-va-long-bay-san-bat-chim-hoang-da-post911748.html