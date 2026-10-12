Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) bị truy tố lần thứ 2 về 2 tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Đưa hối lộ'

Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) bị khởi tố, tạm giam và bị cáo buộc 2 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ".

Lần thứ hai, bị can Nguyễn Ngọc Thủy bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark” Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup bị truy tố do có hành vi chiếm đoạt 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại và đưa hối lộ.

Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần) bị truy tố về tội "Nhận hối lộ". 27 bị can khác là kế toán, quản lý kinh doanh của Công ty Egame bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

So với lần truy tố trước, số bị hại trong vụ án đã tăng lên 10.123 người (tăng 60 người).

Tổng số tiền bị can Nguyễn Ngọc Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt tăng từ 7.677 tỷ đồng lên hơn 8.459 tỷ đồng. Số tiền bị can Nguyễn Ngọc Thủy đưa hối lộ không thay đổi, giữ nguyên 32 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, từ năm 2014, để có tiền trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo nhân viên tăng khống vốn điều lệ Công ty Egroup. Sau đó, Nguyễn Ngọc Thủyủy cho chuyển nhượng cổ phần khống cho các nhà đầu tư.

Từ chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy, Giám đốc tài chính Công ty Egroup Nguyễn Mạnh Phú và Kế toán trưởng Công ty Egroup Phạm Thị Thanh Thọ đã thực hiện nâng khống vốn điều lệ, cổ phần của Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. Các bị can còn tạo doanh thu khống bằng khoảng 70% doanh thu hàng năm để xây dựng hình ảnh một công ty lớn.

Sau khi lôi kéo được nhà đầu tư, Nguyễn Ngọc Thủy đại diện chuyển nhượng cho nhà đầu tư một số lượng cổ phần với giá 38.000 đồng một cổ phần. Đồng thời, Nguyễn Ngọc Thủy cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng một cổ phần để nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ các quyền, nghĩa vụ cổ đông cho mình.

Nguyễn Ngọc Thuỷ (Shark Thủy) thời điểm đầu tư kinh doanh liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

Nguyễn Ngọc Thuỷ (Shark Thủy) sinh năm 1982 tại Hà Nội và từng được Enterprise Asia bình chọn là 1 trong 14 doanh nhân xuất sắc nhất tại Việt Nam và được trao tặng giải thưởng Doanh nhân châu Á -Thái Bình Dương (APEA). Ngoài hệ thống các tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực, Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) thành lập nhiều trung tâm Tiếng Anh Apax English - Apax Leaders, hàng chục trường mầm non STEAMe GARTEN. Hệ thống các trung tâm Anh ngữ Apax Leader từng bị phụ huynh phanh phui khuất tất liên quan đến góp vốn dưới danh nghĩa học phí.

Thế nhưng, từ năm 2021 đến 2023, các trung tâm tiếng Anh, trường mầm non đều đóng cửa, nguồn tiền thu vào không đủ chi và trả cho các hợp đồng đến hạn.

Bởi thế, Nguyễn Ngọc Thủy cho 23 quản lý, nhóm trưởng đang phụ trách 341 nhân viên kinh doanh được dùng 70% tiền huy động của khách hàng mới để trả cho khách hàng có dư nợ cũ. 30% còn lại thì nộp về công ty. Từ 2015 đến 2023, Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại.

Ngoài ra, từ tháng 8/2023 đến tháng 1/2024, TAND Thành phố Hà Nội và Toà án nhân dân 12 khu vực đã thụ lý, xét xử, ban hành 22 bản án dân sự đã có hiệu lực. Trong đó, 18 bản án liên quan 21 bị hại; 2 quyết định công nhận thỏa thuận của các đương sự; 6 quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự liên quan Công ty Egame.

Sau khi có kiến nghị, Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội đã ra quyết định hủy toàn bộ 18 bản án và 2 quyết định trên.

Theo cáo trạng, 7 bị hại đều đồng ý ký hợp đồng chuyển nhượng bất động sản theo đề nghị của Công ty Egame cho những người được chỉ định. Sau khi chuyển nhượng, 6 người nhận lại các thỏa thuận hợp tác chiến lược sở hữu cổ phần Công ty Egroup từ Công ty Egame.

Một bị hại khác chuyển nhượng 2 bất động sản và được quy đổi lấy trái phiếu của Công ty cổ phần phát triển giao dịch Igarten.

Với thủ tục liên quan 28 bất động sản, nhà chức trách cũng làm rõ về việc từ tháng 8/2016 đến 6/2021, 5 công chứng viên đã thực hiện công chứng chuyển nhượng, ủy quyền 28 bất động sản của 29 bị hại cho 3 công ty và 7 cá nhân.

Khi thực hiện công chứng, tình trạng pháp lý của bất động sản được kiểm tra, các bên xuất trình giấy tờ và làm thủ tục theo quy định. Những người tham gia giao kết có năng lực hành vi dân sự, tự nguyện ký kết, không có dấu hiệu bị lừa dối hoặc ép buộc trong quá trình công chứng.

Theo chỉ đạo của Thủy, nhiều người đã ký hợp đồng chuyển nhượng và hợp đồng thế chấp 32 bất động sản để đứng tên tại ngân hàng. Trong đó, bà Lê Thị Thanh Hiền (vợ Thủy) và ông Nguyễn Ngọc Khánh (Phó Tổng Giám đốc Egroup) đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 6 bất động sản của 9 bị hại. Hiền và Khánh sau đó ký hợp đồng thế chấp các bất động sản này tại ngân hàng.

Kết quả điều tra xác định, bà Hiền và ông Khánh không biết, không liên quan đến việc ông Thủy bán cổ phần khống cho các nhà đầu tư để chiếm đoạt tiền. Bà Hiền, ông Khánh và những cá nhân đứng tên nhận chuyển nhượng bất động sản của các bị hại cũng không được hưởng lợi nên cơ quan tố tụng không xem xét trách nhiệm hình sự.