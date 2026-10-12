Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Cà Mau trực tiếp thực hành quyền công tố vụ án giết người

Quang cảnh phiên tòa.

Nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử, nhất là đối với những vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng được dư luận quan tâm, vừa qua, đồng chí Nguyễn Phục Đào, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Cà Mau trực tiếp thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án giết người xảy ra tại phường Láng Tròn, tỉnh Cà Mau.

Theo nội dung vụ án, sáng 1/4/2026, Võ Văn Thi nói với cha ruột là Võ Văn Lến, ngụ khóm 5, phường Láng Tròn, sau khi thu hoạch lúa phải để lại 3 bao lúa cho gà của Thi ăn. Võ Văn Đấu, em ruột Thi, ở cách nhà ông Lến khoảng 20m nghe được nên giữa hai người xảy ra cự cãi.

Đến khoảng 14h00 cùng ngày, Thi ngồi uống rượu một mình tại nhà ông Lến, còn Đấu uống rượu dưới gốc cây vú sữa trước nhà. Trong lúc uống rượu, Đấu chửi anh ruột là Võ Văn Trường nên giữa Thi và Đấu tiếp tục phát sinh mâu thuẫn, thách thức đánh nhau.

Đấu vào nhà lấy 2 con dao cầm trên tay chạy ra sân định đánh nhau với Thi nhưng bị cha ruột can ngăn. Thi sau đó lấy một cây cuốc cán gỗ, lưỡi kim loại chạy đến chỗ Đấu đứng, dùng lưỡi cuốc bổ mạnh nhiều cái vào đầu Đấu khiến nạn nhân ngã xuống, cán cuốc gãy thành nhiều đoạn.

Thi tiếp tục dùng đoạn cán cuốc đánh thêm 2-3 cái vào đầu và người Đấu. Thấy Đấu nằm bất động, nghĩ em mình đã chết nên Thi dừng lại và đi về nhà. Đấu được mọi người đưa đến bệnh viện điều trị đến ngày 10/4/2026 thì xuất viện.

Đồng chí Nguyễn Phục Đào, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Cà Mau và Kiểm sát viên trực tiếp THQCT, KSXX tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, với vai trò Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát, đồng chí Nguyễn Phục Đào bám sát hồ sơ và diễn biến xét xử, chủ động tham gia xét hỏi, tập trung làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, hậu quả và những tình tiết liên quan đến trách nhiệm hình sự.

Trong phần xét hỏi và tranh luận, đồng chí Nguyễn Phục Đào làm rõ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân bị cáo; đồng thời đối chiếu với tài liệu, chứng cứ đã được thu thập trong quá trình điều tra và thẩm tra công khai tại phiên tòa. Trên cơ sở đó, đại diện Viện kiểm sát bảo vệ quan điểm truy tố, đưa ra lập luận về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng mức hình phạt tương xứng đối với bị cáo.

Việc lãnh đạo VKSND tỉnh Cà Mau trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử đối với vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng góp phần nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, đồng thời tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Căn cứ kết quả xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa và xem xét các tài liệu, chứng cứ của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Võ Văn Thi 10 năm tù về tội “Giết người”. Mức hình phạt được tuyên nằm trong phạm vi đề nghị của Viện kiểm sát.

Kết quả phiên tòa góp phần nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử, bảo đảm việc xử lý vụ án đúng quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm.