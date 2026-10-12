Công an xã Bình Minh kêu gọi người dân tố giác hành vi đưa, nhận hối lộ

Công an xã Bình Minh, TP Hà Nội vừa có thư ngỏ gửi cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, kêu gọi tích cực tham gia tố giác tội phạm, phục vụ công tác điều tra vụ án “Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ” xảy ra trong năm 2024 - 2025 tại địa phương.

Theo nội dung thư ngỏ, quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định, trong giai đoạn 2023-2025, UBND xã Cao Viên cũ (nay là xã Bình Minh) đã buông lỏng quản lý trật tự xây dựng, dẫn đến tình trạng nhiều hộ dân lợi dụng để xây dựng nhà ở, công trình kiên cố trái phép trên đất nông nghiệp, đất công, hành lang thoát lũ và các khu vực liên quan.

Tình trạng xây dựng trái phép không chỉ ảnh hưởng đến trật tự xây dựng, phá vỡ quy hoạch sử dụng đất tại địa phương mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, phát sinh chi phí ngân sách Nhà nước cho việc cưỡng chế, xử lý công trình vi phạm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống của người dân.

Công trình vi phạm của ông N.V.D. tại thôn Đàn Viên vừa bị UBND xã Bình Minh cưỡng chế, phá dỡ ngày 24/9/2026.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm liên quan đến hoạt động xây dựng trái phép trên địa bàn trong giai đoạn trước khi thành lập chính quyền địa phương hai cấp, Công an xã Bình Minh đề nghị người dân chủ động cung cấp thông tin về các công trình nhà ở, công trình kiên cố được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất công, đất thuộc khu vực cấm, hành lang bảo vệ, đất nằm trong quy hoạch, đất đang tranh chấp hoặc công trình không có giấy phép xây dựng theo quy định.

Cùng với đó, Công an xã đề nghị người dân tố giác các hành vi đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác nhằm hối lộ người có thẩm quyền để được tạo điều kiện xây dựng trái phép, bỏ qua sai phạm, không đình chỉ thi công hoặc không yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm.

Đối với những trường hợp bị đe dọa, ép buộc phải đưa tiền hoặc lợi ích vật chất để được xây dựng hoặc để sai phạm không bị xử lý, người dân được đề nghị chủ động khai báo, cung cấp tài liệu liên quan. Những trường hợp bị các đối tượng hứa hẹn làm giấy tờ, cấp phép xây dựng trái phép để nhận tiền cũng cần tố giác để cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an xã Bình Minh cho biết sẽ bảo mật thông tin đối với các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu, tố giác hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Đáng chú ý, đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi Đưa hối lộ để được xây dựng trái phép và bỏ qua vi phạm về trật tự xây dựng, Công an xã Bình Minh đề nghị chủ động khai báo với cơ quan chức năng.

Theo hướng dẫn, căn cứ Điều 364 Bộ luật Hình sự 2015, việc chủ động khai báo hành vi đưa hối lộ trước khi bị phát giác sẽ được xem xét theo hai trường hợp, cụ thể:

- Đối với trường hợp bị ép buộc đưa hối lộ, khi xử lý thì được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ tài sản, tiền hoặc lợi ích đã dùng để đưa hối lộ.

- Đối với trường hợp tự nguyện đưa hối lộ (không bị ép buộc), khi xử ý có thể được miễn trách nhiệm hình sự (không mặc nhiên được miễn, tùy thuộc vào mức độ và sự hợp tác) và được trả lại một phần hoặc toàn bộ tài sản đã dùng để đưa hối lộ.\

Công an xã Bình Minh lưu ý, việc chủ động khai báo cần được thực hiện trước khi hành vi đưa hối lộ bị phát giác để được xem xét áp dụng các quy định pháp luật tương ứng. Việc xử lý cụ thể phụ thuộc vào tính chất, tình tiết của vụ việc và các điều kiện luật định.

Công an xã Bình Minh kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực phối hợp, cung cấp thông tin trung thực, góp phần làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm, bảo đảm trật tự, kỷ cương pháp luật và giữ gìn bình yên trên địa bàn.

Các tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan có thể cung cấp cho Công an xã Bình Minh, TP Hà Nội, thông qua đồng chí Nguyễn Huy Thức, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm, số điện thoại 0335722074; hoặc Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội (Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự), địa chỉ số 15 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội, số điện thoại 0936.128.704.