Khởi tố đối tượng hiếp dâm phụ nữ ở Vĩnh Long

Trước đó, đêm 29/9, chị H.T.Y.N (21 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long) đi làm về, khi đến đoạn đường thuộc ấp Cồn Cù, xã Đông Hải (Vĩnh Long), thì bị một nam thanh niên chạy xe máy ngược chiều khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm rồi rời khỏi hiện trường.

Lực lượng công an đưa đối tượng Lê Chí Tưởng thực nghiệm hiện trường vụ án.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng rời đi. Nạn nhân đến nhà dân gần đó cầu cứu và liên hệ với gia đình. Sau đó, gia đình chị N. trình báo Công an xã Đông Hải.

Công an xã Đông Hải xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên nhanh chóng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xác minh, truy vết đối tượng.

Đến ngày 4/10, Công an xã Đông Hải đã làm rõ vụ việc, bắt giữ đối tượng gây án. Tại cơ quan Công an, Tưởng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.