Công an xác minh nhóm đối tượng hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội

Hình ảnh cắt từ clip.

Ngày 12/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một nhóm nam, nữ to tiếng cãi vã nhau ngoài đường.

Đỉnh điểm, nhóm người này lao vào đánh nhau gây mất an ninh trật tự.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào đêm 11/10, tại khu vực ngã tư chợ Ngọc Thụy, phường Bồ Đề, TP Hà Nội.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an phường Bồ Đề đã tiếp nhận thông tin và xác minh xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.