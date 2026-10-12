Hơn 30 năm truy bắt đối tượng truy nã trộm súng, trộm vàng

Tên trộm cộm cán thập niên 90

Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ đối tượng truy nã Lương Quốc Tuấn (SN 1970, trú xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ, nay là tỉnh Quảng Trị) sau hơn 30 năm lẩn trốn. Đây là đối tượng cộm cán từng thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản và vũ khí quân dụng.

Lệnh truy nã Lương Quốc Tuấn cách đây hơn 32 năm. Ảnh: CAQT.

Từ tháng 10/1989 - 2/1991, đối tượng này thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản của công dân. Tháng 10/1989, Tuấn trộm 23 chỉ vàng tại chùa Giác Hải (tỉnh Khánh Hòa) rồi mang về Quảng Bình bán. Đến ngày 1/12/1990, khi Tuấn trộm bò tại thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ thì bị phát hiện nhưng Tuấn kịp bỏ trốn. Cùng với đó, trong khoảng từ tháng 1 - 3/1991, Lương Quốc Tuấn và đồng bọn thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa.

Ngày 18/12/1990, Tuấn cùng đồng bọn lấy trộm một khẩu súng CKC tại Đồn Biên phòng 188 (nay là Đồn Biên phòng Cảng Gianh, tỉnh Quảng Trị) cất giữ một thời gian rồi đem bán. Từ tháng 2/1990 - 4/1991, đối tượng này nhặt được, cất giấu và sử dụng một khẩu súng ngắn K54 cùng 7 viên đạn. Ngày 23/4/1991, Lương Quốc Tuấn bị bắt quả tang về hành vi sử dụng vũ khí. Lợi dụng đêm tối, đối tượng Tuấn bỏ trốn rồi bị truy nã.

Tháng 2/1992, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình xét xử, tuyên phạt Lương Quốc Tuấn 10 năm 6 tháng tù giam. Trong quá trình thi hành án, do mắc bệnh hiểm nghèo, Tuấn được cho về chữa bệnh rồi tiếp tục bỏ trốn. Ngày 17/1/1994, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình ra Quyết định truy nã Lương Quốc Tuấn.

Không thoát "lưới trời"

Hàng chục năm qua, hành trình truy nã Lương Quốc Tuấn vẫn chưa dừng lại. Nhưng đối tượng ranh ma, giỏi che giấu nên các manh mối có được rất ít. Mới đây, lực lượng công an có manh mối về một người có tên Lương Xuân Hùng nghi vấn liên quan đến Lương Quốc Tuấn.

Lực lượng chức năng bắt giữ Lương Quốc Tuấn. Ảnh: CAQT.

Từ những dữ liệu thu thập được, chi tiết đáng chú ý hé lộ, hai người con trai của Lương Xuân Hùng đều có thông tin quê quán tại Hà Tĩnh. Trong khi dữ liệu về người cha lại khá hạn chế, không đủ để làm rõ nhân thân. Sự bất thường này trở thành một mắt xích cần tập trung xác minh.

Các trinh sát rà soát, đối chiếu từng thông tin về gia đình, quê quán, nơi cư trú và những mối quan hệ liên quan. Khó khăn lớn nhất là thời gian đã kéo dài hơn 32 năm. Địa bàn sinh sống thay đổi, các mối quan hệ dịch chuyển. Trong khi thông tin về quá khứ của người đàn ông mang tên Lương Xuân Hùng rất hạn chế.

Từ những manh mối ban đầu, hướng truy tìm đối tượng truy nã dần được thu hẹp, các nghi vấn được làm rõ. Lớp vỏ bọc mang tên Lương Xuân Hùng từng bước bị bóc tách, đưa lực lượng Công an đến gần hơn với danh tính thật của người đàn ông đã lẩn trốn hơn ba thập kỷ.

Lực lượng công an xác định, sau khi bỏ trốn, Lương Quốc Tuấn tới vùng biển Long Hải, Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ (nay là TP Hồ Chí Minh) sinh sống. Tại đây, Tuấn đổi tên thành Lương Xuân Hùng, lập gia đình, có hai con trai.

Đầu tháng 10/2026, trinh sát Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng có mặt tại nơi ở của Lương Quốc Tuấn, triển khai bắt giữ. Đối tượng truy nã bất ngờ bởi danh tính che giấu kỹ suốt hơn 32 năm bị lật tẩy. Người thân trong gia đình Tuấn bàng hoàng khi biết về quá khứ phạm tội của người chồng, người cha.

Việc bắt giữ đối tượng truy nã Lương Quốc Tuấn khẳng định quyết tâm của lực lượng công an trong việc thực thi công lý.