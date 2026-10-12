Truy tố Shark Thủy trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.400 tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup và Công ty Egame) và 28 bị can khác trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.400 tỷ đồng của hơn 10.000 bị hại.

Trong đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ."

Liên quan đến vụ án, bị can Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần) bị truy tố về tội "Nhận hối lộ". 27 bị can khác là kế toán, quản lý kinh doanh của Công ty Egame bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, từ năm 2014, để có tiền trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo nhân viên tăng khống vốn điều lệ Công ty Egroup. Sau đó, Thủy cho chuyển nhượng cổ phần khống cho các nhà đầu tư.

Từ chỉ đạo của Thủy, Giám đốc tài chính Công ty Egroup Nguyễn Mạnh Phú và Kế toán trưởng Công ty Egroup Phạm Thị Thanh Thọ đã thực hiện nâng khống vốn điều lệ, cổ phần của Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. Các bị can còn tạo doanh thu khống bằng khoảng 70% doanh thu hàng năm để xây dựng hình ảnh một công ty lớn.

Sau khi lôi kéo được nhà đầu tư, Thủy đại diện chuyển nhượng cho nhà đầu tư một số lượng cổ phần với giá 38.000 đồng một cổ phần. Đồng thời, Thủy cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng một cổ phần để nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ các quyền, nghĩa vụ cổ đông cho mình.

Thế nhưng, từ năm 2021 đến 2023, các trung tâm tiếng Anh, trường mầm non đều đóng cửa, nguồn tiền thu vào không đủ chi và trả cho các hợp đồng đến hạn.

Bởi thế, Thủy cho 23 quản lý, nhóm trưởng đang phụ trách 341 nhân viên kinh doanh được dùng 70% tiền huy động của khách hàng mới để trả cho khách hàng có dư nợ cũ; 30% còn lại thì nộp về công ty. Từ 2015 đến 2023, Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại.

Toàn bộ dòng tiền này được theo dõi riêng, không ghi nhận trên báo cáo tài chính hay báo cáo thuế gửi cơ quan chức năng. Đến nay, Egroup và Egame mất cân đối tài chính và không còn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư.

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.

Trước đó, đầu tháng 8/2026, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thông báo đã trả hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để điều tra bổ sung, làm rõ một số vấn đề liên quan./.