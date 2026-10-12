Hạ viện Ba Lan thông qua dự luật siết chặt quy định kinh doanh rượu bia

Hạ viện Ba Lan. Nguồn: polska-ie.com

Theo dự luật, việc bán đồ uống có cồn để mang đi sẽ bị cấm trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Chính quyền địa phương có thể quyết định áp dụng khung giờ hạn chế dài hơn, từ 21 giờ đến 9 giờ sáng hôm sau. Quy định này không áp dụng đối với việc phục vụ đồ uống có cồn để tiêu thụ tại chỗ ở các quán bar, câu lạc bộ và nhà hàng.

Dự luật cũng quy định “cấm hoàn toàn việc quảng cáo và quảng bá đồ uống có cồn”. Cá nhân, tổ chức vi phạm lệnh cấm có thể bị phạt tiền lên tới 1 triệu zloty, tương đương khoảng 228.400 euro.

Bên cạnh đó, bao bì đồ uống có cồn phải có cảnh báo về tác hại của rượu đối với phụ nữ mang thai và người chưa thành niên. Các cơ sở kinh doanh cũng phải tăng cường kiểm tra độ tuổi người mua khi có căn cứ nghi ngờ người mua chưa đủ tuổi theo quy định.

Về điều kiện kinh doanh, dự luật đề xuất tăng phí cấp phép bán đồ uống có cồn. Cụ thể, phí đối với đồ uống có nồng độ cồn đến 18% sẽ tăng từ 525 lên 1.050 zloty, trong khi đối với đồ uống có nồng độ cồn trên 18%, mức phí sẽ tăng từ 2.100 lên 4.200 zloty.

Dự luật đã được Hạ viện thông qua với 400 phiếu thuận trong tổng số 433 nghị sĩ có mặt vào ngày 9/10/2026. Tuy nhiên, văn bản vẫn cần được Thượng viện xem xét trước khi trình Tổng thống Karol Nawrocki ký ban hành. Thượng viện có thể đề xuất sửa đổi nhưng chỉ có quyền trì hoãn chứ không thể ngăn chặn việc thông qua dự luật.

Vào tháng 6, một cuộc thăm dò do IBRiS thực hiện cho tờ nhật báo Rzeczpospolita cho thấy 55% người dân Ba Lan ủng hộ một hình thức cấm bán đồ uống có cồn vào ban đêm, trong khi 43% phản đối. Một cuộc khảo sát khác do IBP thực hiện cho tờ Super Express và được công bố mới đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ còn cao hơn, với 67% tán thành lệnh cấm và chỉ 26% phản đối.

Dữ liệu mới nhất do Cơ quan Thống kê Ba Lan (GUS) công bố cho thấy, mức tiêu thụ đồ uống có cồn của người dân Ba Lan vẫn đang tiếp tục đà giảm trong thời gian gần đây. Vào năm 2025, mức tiêu thụ bia trung bình của người dân Ba Lan là 81,7 lít/người, giảm 4,9% so với năm trước đó và giảm 18,7% so với mức đỉnh 100,5 lít/người ghi nhận năm 2018. Tương tự, lượng tiêu thụ rượu mạnh và rượu mùi cũng giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 3,2 lít/người vào năm 2025 và con số này thấp hơn 13,5% so với mức đỉnh 3,7 lít vào năm 2019.

Tuy nhiên, mức tiêu thụ đồ uống có cồn hiện vẫn cao hơn so với hai thập kỷ trước, khi người dân Ba Lan tiêu thụ lượng rượu mạnh nhiều hơn 28% và lượng bia nhiều hơn 1,2% vào năm 2025 so với năm 2005.