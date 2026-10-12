Cháy lớn thiêu rụi khu chợ có mái che lâu đời nhất Paris

Thị trưởng khu vực trung tâm Paris, ông Ariel Weil, thông báo trên mạng xã hội X rằng, khu chợ đã bị lửa tàn phá nghiêm trọng. Ông đăng kèm hình ảnh nhiều xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường. “Ngọn lửa đã được khống chế, nhưng khu chợ đã bị phá hủy hoàn toàn”, ông cho biết.

Xe cứu hỏa tại hiện trường vụ hỏa hoạn ở khu chợ Marché des Enfants-Rouges. Ảnh: X/ArielWeilT

Trung tá Pierre de Bouvier xác nhận với báo chí vào sáng 12/10 về phần chợ có mái che gần như không còn nguyên vẹn. Theo ông, kết cấu kim loại của công trình đã sập một phần bên trong.

Lực lượng cứu hỏa nhận được tin báo vào lúc 4h15 sáng 12/10. Khoảng 150 lính cứu hỏa cùng 50 xe chữa cháy được huy động để xử lý vụ việc. Một lính cứu hỏa bị thương nhẹ, trong khi chưa ghi nhận thêm trường hợp thương vong nào.

Nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được xác định.

Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do lực lượng chức năng chỉ có thể tiếp cận hiện trường bằng đường bộ. Khi các đội cứu hỏa đến nơi, đám cháy đã lan rộng, thiêu rụi khoảng 1.000 m² diện tích khu chợ, theo Trung tá Pierre de Bouvier.

Ông Ariel Weil cho biết điều đáng mừng là ngọn lửa không lan sang các tòa nhà lân cận, giúp tránh được những thiệt hại nghiêm trọng hơn tại khu vực đông dân cư này.

Theo Trung tá de Bouvier, người dân sống gần khu chợ đã sơ tán trước khi lực lượng cứu hỏa có mặt. Đến sáng cùng ngày, lực lượng an ninh được triển khai đông đảo quanh hiện trường. Mùi khói cháy vẫn bao trùm các con phố lân cận.

Vụ hỏa hoạn gây tổn thất lớn đối với các tiểu thương đang kinh doanh tại đây. “Chúng tôi rất đau lòng. Khoảng 20 tiểu thương đã mất gian hàng”, ông Weil nói.

Nằm tại quận 3 của Paris, Marché des Enfants-Rouges được thành lập vào năm 1615 và được xem là khu chợ có mái che lâu đời nhất thủ đô Pháp. Công trình được công nhận là di tích lịch sử vào năm 1982.

Trước khi xảy ra hỏa hoạn, Marché des Enfants-Rouges là điểm đến quen thuộc của người dân địa phương và du khách. Khu chợ tập trung nhiều gian hàng thực phẩm, nhà hàng, cửa hàng rau quả, phô mai, hoa và rượu vang.