Nam sinh lớp 12 một mình dũng cảm đối đầu hai đối tượng trộm chó

Trong lúc đi chơi cùng bạn bè, em Phạm Trần Tuấn Phong, học sinh lớp 12 Trường THPT Thái Thuận, TP Bắc Ninh, phát hiện 2 đối tượng đang có hành vi trộm chó nên đã lên tiếng truy hô. Tuy nhiên, hành động tố giác của em khiến các đối tượng quay sang tấn công.

Dù không có hung khí trong tay, Tuấn Phong vẫn kiên quyết đối mặt với hai đối tượng. Trước sự chống trả quyết liệt của nam sinh 17 tuổi, các đối tượng gặp khó khăn trong việc tiếp tục thực hiện hành vi và tìm cách bỏ chạy. Nhờ sự ngăn cản kịp thời của em, hai đối tượng sau đó đã bị khống chế, bắt giữ.

Công an dựng lại hiện trường.

Theo thông tin được Trường THPT Thái Thuận đăng tải, Phạm Trần Tuấn Phong đã vinh dự được Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh khen thưởng vì có thành tích dũng cảm tố giác, đương đầu với tội phạm trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Thông tin được Trường THPT Thái Thuận đăng tải.

Sự việc khiến cái tên Phạm Trần Tuấn Phong nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Dưới các bài đăng chia sẻ về câu chuyện, đông đảo cư dân mạng đã dành lời khen ngợi cho tinh thần dũng cảm, không ngại đối mặt với nguy hiểm của nam sinh lớp 12.