Hẹn nhau lúc bình minh

Từ khoảng 4 giờ sáng, nhiều du khách đã vượt những cung đường đồi ở thôn Cồn Cheng, xã Tân Lập để tìm đến điểm săn mây dưới chân các trụ điện gió. Nơi đây, những buổi sớm mây phủ kín cả một thung lũng, chỉ để lộ những triền núi xa và các trụ điện gió. Khi trời vừa hửng sáng, từng khoảng mây tách ra, ánh bình minh xuyên thấu, tạo nên khung cảnh thu hút những người yêu thích khám phá. Cảnh vật thay đổi theo ánh sáng và hướng gió, khiến nhiều người sẵn lòng lên đồi từ tinh mơ để chờ đợi khoảnh khắc ấy.

Những biển mây bồng bềnh xen lẫn những trụ điện gió tạo sức hút hấp dẫn cho nhiều du khách - Ảnh: Lê Trường

Là du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh, chị Trần Thị Tuyết Mai chọn thôn Cồn Cheng làm điểm dừng chân để đón bình minh và ghi lại những khoảnh khắc đẹp giữa biển mây. Chị Mai chia sẻ, đến săn mây, ngoài ngắm cảnh đẹp, chị còn có dịp thưởng thức hương vị đặc biệt của cà phê Khe Sanh, tận hưởng không khí trong lành của núi rừng và cảm nhận sự chân tình, nhiệt thành của những người dân nơi đây. Với chị Mai, cảnh sắc là lý do để tìm đến, còn hương vị cà phê và tình cảm của người Quảng Trị là những điều chị nhớ mãi sau chuyến đi.

Đến từ phường Đông Hà, anh Lê Chí Trung lên thôn Cồn Cheng để săn mây theo lời giới thiệu của bạn bè. Cũng chào ngày mới như mọi ngày, nhưng khi đứng ở đồi mây, cảm giác đón bình minh của anh đặc biệt hơn. Theo anh Trung, đường lên có đoạn hơi khó đi, nhưng được ngắm cảnh núi đồi và thưởng thức ly cà phê Khe Sanh ngay tại điểm săn mây khiến chuyến đi trở nên đáng nhớ.

Không chỉ người trẻ, nhiều gia đình cũng tìm đến các điểm săn mây ở phía Tây Quảng Trị để check-in, trải nghiệm - Ảnh: Lê Trường

Sức hút của điểm săn mây thuộc Nhà máy điện gió Amaccao ở thôn Cồn Cheng, xã Tân Lập không chỉ dành cho người trẻ mà còn thu hút nhiều gia đình tìm đến để khám phá.

Chia sẻ với phóng viên, anh Nguyễn Kim Luân, du khách đến từ TP. Đà Nẵng cho biết, để săn mây, gia đình anh đã đến Khe Sanh 4 lần, nhưng lần thứ 5 này mới may mắn gặp được biển mây ở thôn Cồn Cheng.

“4 lần trước, gia đình tôi tới Khe Sanh từ sớm mà vẫn lỡ hẹn với biển mây. Lần này, đứng trên đồi Cồn Cheng nhìn mây trắng phủ kín thung lũng, phía xa là những trụ điện gió nhô lên, cả nhà ai cũng thích. Tôi từng tìm hiểu săn mây qua mạng xã hội, nhưng tận mắt nhìn biển mây trải rộng như này mới thấy hết sự hùng vĩ của vùng đất này”.

Tạo thêm sản phẩm du lịch để "níu chân" du khách

Hướng Hóa trước đây, nay thuộc các xã miền Tây Quảng Trị là vùng đất mang những nét điển hình của khí hậu quanh năm mát mẻ, được ví như “tiểu Đà Lạt”. Ngoài ra, nơi đây có lợi thế lớn về tiềm năng du lịch sinh thái với hệ thống hang động, khu bảo tồn thiên nhiên và thác... gắn kết và hòa quyện với không gian lễ hội, như: Mừng lúa mới, Arieuping, cúng Trời…

Những biển mây ở Cồn Cheng xen vào những triền núi bên cạnh nhấp nhô các trụ điện gió tạo bức tranh hùng vĩ, thôi thúc du khách đến khám phá - Ảnh: Lê Trường

Ngoài hệ thống di tích lịch sử vô cùng đặc sắc, ghi dấu những chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, thì sức hấp dẫn của vùng đất phía Tây Quảng Trị còn đến từ các địa điểm săn mây độc đáo, thu hút du khách đến khám phá, trải nghiệm .

Từ đỉnh Cu Vơ, đèo Sa Mù đến các khu vực điện gió Hướng Tân, Amaccao và Liên Lập, những điểm săn mây đang tạo thêm lý do để du khách tìm đến miền Tây Quảng Trị. Họ sẽ có “cuộc hẹn” với biển mây, nhưng phần thời gian còn lại trong ngày sau khi mây tan là cơ hội để các địa phương giới thiệu những trải nghiệm khác, từ thăm thú các vườn cà phê, thưởng thức ẩm thực đến khám phá hệ thống thác, suối hoặc tìm hiểu lịch sử…

Điểm săn mây ở Nhà máy điện gió Amaccao thuộc thôn Cồn Cheng, xã Tân Lập đang trở nên “hot” vì rất đông du khách tìm đến trải nghiệm - Ảnh: Lê Trường

Là người yêu thích khám phá và tâm huyết với du lịch miền Tây Quảng Trị, anh Nguyễn Bôn, ở xã Khe Sanh dành nhiều sự quan tâm cho những điểm săn mây. Theo anh, từ điểm cao ở Nhà máy điện gió Amaccao ở thôn Cồn Cheng, du khách có thể ngắm toàn cảnh Khe Sanh lúc bình minh, một phố núi lúc ẩn, lúc hiện dưới những tầng mây và giữa không khí se lạnh của buổi sớm, thưởng thức một ly cà phê nóng, thơm lừng ngay tại nơi sản sinh ra hạt cà phê ấy cũng là trải nghiệm đáng để du khách tìm đến.

Ở những điểm săn mây, ngoài thưởng thức cảnh đẹp, du khách còn đến để có một khoảng lặng thư thái giữa mây trời - Ảnh: Lê Trường

“Những điểm săn mây mở thêm cơ hội để giới thiệu những đặc sản, tiềm năng của Khe Sanh nói riêng và miền Tây Quảng Trị nói chung đến với đông đảo du khách. Cảnh quan đẹp, những biển mây bồng bềnh tạo sức hút ban đầu, còn việc kết nối trải nghiệm đón bình minh với ly cà phê và những câu chuyện về vùng đất, con người nơi đây sẽ tạo nên sức hút riêng có của vùng đất này”, anh Bôn chia sẻ thêm.

Giám đốc Công ty TNHH Ken Travel Phạm Hoàng Phương cho biết, những điểm săn mây ở miền Tây Quảng Trị đang dần trở thành cầu nối đưa du khách đến với Khe Sanh và các địa phương lân cận nhiều hơn. Bởi lẽ, sự tò mò và mong muốn được trải nghiệm đón bình minh giữa biển mây có thể là lý do để khách lên phố núi từ sớm.

Tuy nhiên, để du khách dành thêm thời gian khám phá vùng đất này, Khe Sanh nói riêng, các xã miền Tây Quảng Trị nói chung, cần có những dự án du lịch để tạo thêm trải nghiệm sau giờ săn mây, từ tham quan vườn cà phê, tìm hiểu đời sống bản làng đến thưởng thức ẩm thực và lưu trú tại địa phương. Khi những trải nghiệm ấy được kết nối thành một hành trình, chuyến săn mây có thể trở thành điểm khởi đầu cho một kỳ nghỉ, một chuyến du lịch hấp dẫn, đáng nhớ. Đây cũng là cơ hội để người dân địa phương tham gia đón khách, giới thiệu sản vật và có thêm nguồn thu từ du lịch.

Bức tranh mây bồng bềnh tạo cảm giác độc lạ và tò mò cho nhiều du khách khi đến với miền Tây Quảng Trị - Ảnh: Lê Trường

Trong chuỗi hoạt động của Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị kỳ I năm 2026, diễn ra từ ngày 24-30/11 với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan-Linh thiêng vùng đất lửa”, tỉnh đã giới thiệu thử nghiệm sản phẩm đón bình minh và săn mây tại khu vực Nhà máy điện gió Amacao, xã Tân Lập và đồi Cu Vơ, xã Hướng Phùng.

Đây sẽ là dịp để các địa phương và doanh nghiệp tìm hiểu nhu cầu của khách, từ đó nghiên cứu, triển khai những dự án dài hơi, mang lại hiệu quả thiết thực , bền vững hơn trong tương lai.