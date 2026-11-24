[Video] Di dời khẩn cấp 126 hộ dân khỏi khu nhà tập thể sau vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết
Chiều 24/11, Công an TP Hà Nội cho biết, ngay sau vụ nổ, sập nhà tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa), cùng với việc triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, đơn vị đã huy động các lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
Tại khu tập thể E3, E4, các cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội trực tiếp đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thu dọn những vật dụng thiết yếu. Đồng thời, lực lượng công an hỗ trợ người già, trẻ nhỏ và các gia đình gặp khó khăn khi di dời, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn. Theo đó, khoảng 126 hộ dân được tổ chức di dời đến Khu tái định cư Thượng Thanh.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-di-doi-khan-cap-126-ho-dan-khoi-khu-nha-tap-the-sau-vu-no-tai-pho-nguyen-van-tuyet-post1005168.html