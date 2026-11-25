Cảnh trong phim tài liệu "Niềm tin dưới bóng cờ" do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất. (Ảnh: Điện ảnh Quân đội nhân dân)

Người nghệ sĩ trong màu áo lính Với Đại tá, Tiến sĩ, nhạc sĩ Doãn Nho, hành trình nghệ thuật gắn liền với cuộc đời quân ngũ. Những năm tháng sống, chiến đấu trong môi trường quân đội, đi qua hai cuộc kháng chiến và chứng kiến bao gian khổ, hy sinh đã bồi đắp vốn sống, làm sâu sắc thêm tình cảm của ông đối với đất nước, con người và đồng đội. Đó cũng là nguồn chất liệu quan trọng, theo ông suốt quá trình sáng tạo nghệ thuật.

Qua những ký ức chiến trường được tái hiện trong phim tài liệu "Niềm tin dưới bóng cờ", người xem có dịp tìm hiểu thế giới tinh thần đã nuôi dưỡng âm nhạc của người nhạc sĩ. Những trải nghiệm trong cuộc đời quân ngũ, tình yêu Tổ quốc và sự gắn bó với đồng chí, đồng đội được đặt trong mối liên hệ với quá trình sáng tác, qua đó góp phần làm rõ cội nguồn cảm xúc trong các tác phẩm của ông.

Đại tá, Tiến sĩ, nhạc sĩ Doãn Nho. (Ảnh: Điện ảnh Quân đội nhân dân)

Trong mạch kể của bộ phim, hình ảnh người lính và người nghệ sĩ luôn gắn bó, bổ sung cho nhau. Vốn sống được hun đúc qua chiến tranh, qua những năm tháng công tác trong quân đội đã trở thành nền tảng để nhạc sĩ Doãn Nho chắt lọc trải nghiệm thành cảm xúc nghệ thuật. Từ cách tiếp cận ấy, “Niềm tin dưới bóng cờ” đặt các tác phẩm trong mối liên hệ với hành trình sống và những ký ức theo người nhạc sĩ suốt cuộc đời, giúp người xem hiểu hơn về một sự nghiệp sáng tác bắt nguồn từ thực tiễn và những rung động chân thành.

Những năm tháng chiến tranh, đời sống quân ngũ và tình đồng chí, đồng đội đã để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời nhạc sĩ Doãn Nho, đồng thời trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt hành trình sáng tác. Đây cũng là điểm xuất phát để Thượng úy Nguyễn Mai Anh, tác giả kịch bản, tìm hiểu nhân vật và xây dựng mạch kể cho bộ phim.

Cảnh trong phim tài liệu "Niềm tin dưới bóng cờ". (Ảnh: Điện ảnh Quân đội nhân dân)

Qua những câu chuyện của người lính từng đi qua hai cuộc kháng chiến, kịch bản mở ra hành trình sáng tạo của người nghệ sĩ, làm rõ mối liên hệ giữa những trải nghiệm trong cuộc đời với cảm xúc được gửi gắm trong các tác phẩm. Qua đó, chân dung nhạc sĩ Doãn Nho hiện lên với tình yêu Tổ quốc, sự gắn bó với Quân đội, đồng đội và một hành trình sáng tạo được nuôi dưỡng từ chính thực tiễn cuộc sống.

Chia sẻ về quá trình viết kịch bản, Thượng úy Nguyễn Mai Anh cho biết: "Khi tiếp cận nhân vật Đại tá, Tiến sĩ, nhạc sĩ Doãn Nho, điều tôi quan tâm là tìm được mối liên hệ giữa những gì ông đã trải qua trong cuộc đời người lính với những cảm xúc được gửi vào âm nhạc. Ông đi qua chiến tranh, sống trong tình cảm của đồng chí, đồng đội và có một tình yêu rất sâu sắc với Tổ quốc. Những trải nghiệm ấy theo ông suốt hành trình sáng tác. Vì vậy, khi xây dựng kịch bản, tôi muốn từ những ký ức và câu chuyện của nhân vật, người xem có thể dần nhận ra nguồn cảm hứng đã làm nên những tác phẩm của ông".

Nhạc sĩ Doãn Nho tràn đầy nhiệt huyết. (Ảnh: Điện ảnh Quân đội nhân dân)

Những câu chuyện được kể trong phim góp phần khắc họa chân dung nhạc sĩ Doãn Nho ở nhiều phương diện: người lính từng trải qua chiến tranh, người đồng đội giàu tình cảm và người nghệ sĩ bền bỉ sáng tạo. Qua hồi ức, người xem có thêm cơ sở để hiểu đời sống tinh thần của nhân vật, cũng như mối liên hệ giữa những trải nghiệm cá nhân với các tác phẩm âm nhạc. Những giai điệu vì thế được cảm nhận trong hoàn cảnh, tình cảm và những rung động đã góp phần tạo nên chúng.

Theo Thượng úy Nguyễn Mai Anh, điều đáng chú ý ở nhân vật là niềm tin được gìn giữ qua nhiều chặng đường cuộc đời. "Điều để lại cho tôi nhiều ấn tượng là dù đã trải qua chiến tranh và những năm tháng nhiều gian khó, ở ông vẫn luôn hiện hữu một niềm tin rất bền bỉ. Niềm tin ấy gắn với Tổ quốc, với Quân đội, với đồng đội và cũng hiện diện trong âm nhạc. Khi viết kịch bản, tôi mong muốn mạch cảm xúc ấy được giữ xuyên suốt để người xem cảm nhận được phía sau những giai điệu là cả một đời sống, một cách nhìn và một niềm tin của người nghệ sĩ, chiến sĩ", chị nói.

Thượng úy Nguyễn Mai Anh - người viết kịch bản phim. (Ảnh: Điện ảnh Quân đội nhân dân)

Đưa những hồi ức gắn với chiến tranh và đời sống quân ngũ của nhạc sĩ Doãn Nho lên màn ảnh là một trong những yêu cầu đặt ra đối với ê-kíp thực hiện. Những câu chuyện thuộc về quá khứ cần được tái hiện bằng ngôn ngữ điện ảnh phù hợp, vừa bảo đảm chiều sâu lịch sử, vừa tạo sự gần gũi với công chúng hôm nay.

Phim tài liệu "Niềm tin dưới bóng cờ" lựa chọn tiếp cận ký ức của nhân vật qua những chất liệu giàu sức gợi, từ đó từng bước làm rõ con người, tình cảm và những dấu ấn đã theo ông suốt hành trình sáng tác.

Chia sẻ về quá trình làm phim, Đại úy Nguyễn Diệu Hoa, đạo diễn bộ phim, cho biết: "Với tôi, ký ức chiến tranh bên cạnh sự kiện lịch sử mà còn là những trải nghiệm, mất mát và cảm xúc rất riêng của mỗi con người. Khi xử lý chất liệu này, tôi luôn chú trọng sự chính xác của tư liệu lịch sử, đồng thời tìm những chi tiết đời thường có sức gợi. Đó có thể là một kỷ vật, một câu chuyện về đồng đội hay một khoảng lặng khi nhân vật hồi tưởng".

"Tôi kết hợp lời kể, tư liệu lưu trữ và hình ảnh hiện tại để tạo sự kết nối giữa quá khứ với hôm nay. Tôi tin rằng, khi lịch sử được kể từ số phận con người, khán giả, nhất là thế hệ trẻ, sẽ cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình", đạo diễn nói.

Đại úy, đạo diễn Nguyễn Diệu Hoa. (Ảnh: Điện ảnh Quân đội nhân dân)

Thông qua cách tổ chức hình ảnh và mạch cảm xúc, "Niềm tin dưới bóng cờ" khắc họa chân dung nhạc sĩ Doãn Nho trong sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Hành trình của người lính và người nghệ sĩ được tái hiện qua những năm tháng gắn bó với Quân đội, những trải nghiệm chiến tranh và sự nghiệp âm nhạc. Qua đó, bộ phim góp phần làm nổi bật những giá trị tinh thần đã theo ông suốt cuộc đời, trở thành nguồn cảm hứng trong sáng tác.

Với phim tài liệu chân dung, chiều sâu nhân vật còn được thể hiện qua cách người làm phim tạo không gian để nhân vật trở về với những câu chuyện của chính mình. Trong bộ phim này, Đại úy Nguyễn Diệu Hoa lựa chọn cách tiếp cận tiết chế, chú trọng những biểu hiện tự nhiên và cảm xúc chân thật trước ống kính. Cách làm ấy góp phần tạo nên sự gần gũi trong chân dung nhạc sĩ Doãn Nho, để câu chuyện được dẫn dắt bằng những hồi ức và nhịp cảm xúc của người trong cuộc.

Hình ảnh xúc động trong phim với bút tích mang dấu ấn lịch sử. (Ảnh: Điện ảnh Quân đội nhân dân)

Đại úy Nguyễn Diệu Hoa chia sẻ: "Theo tôi, điều quan trọng nhất là tạo được sự tin cậy giữa đạo diễn và nhân vật. Trước khi quay, tôi thường dành thời gian trò chuyện, lắng nghe để hiểu tính cách và những ký ức có ý nghĩa với họ. Khi ghi hình, tôi hạn chế những câu hỏi trực diện, thay vào đó sử dụng kỷ vật, hình ảnh cũ hoặc không gian quen thuộc để khơi gợi ký ức. Tôi cũng chú trọng quan sát, để nhân vật tự nhiên kể chuyện và bộc lộ cảm xúc theo nhịp riêng. Đôi khi, một ánh mắt hay khoảng lặng lại có giá trị biểu đạt hơn nhiều lời nói. Với phim tài liệu, tôi cho rằng đạo diễn cần biết lắng nghe và chờ đợi để ghi lại những khoảnh khắc chân thật nhất".

Khoảnh khắc lặng lẽ mà sâu lắng trong phim. (Ảnh: Điện ảnh Quân đội nhân dân)

Sự lắng nghe và chờ đợi của người làm phim tạo điều kiện để nhân vật trở về với những câu chuyện đã in dấu trong cuộc đời. Ký ức được thể hiện qua lời kể, ánh mắt, cử chỉ, những phút ngập ngừng và cả khoảng lặng. Những chi tiết ấy góp phần đưa người xem đến gần hơn với con người phía sau từng tác phẩm, giúp hành trình sáng tác của Đại tá, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Doãn Nho được nhìn nhận từ chính những trải nghiệm, tình cảm mà ông đã gìn giữ qua năm tháng.

Từ tư liệu lịch sử, lời kể của nhân vật đến những hình ảnh hiện tại, "Niềm tin dưới bóng cờ" khắc họa mối liên hệ giữa cuộc đời một người lính với những sáng tác được hình thành từ dòng chảy trải nghiệm ấy. Qua ngôn ngữ điện ảnh, ký ức về chiến tranh, đồng đội và tình yêu Tổ quốc được tái hiện, góp phần giúp khán giả hiểu hơn về cội nguồn cảm xúc đã nuôi dưỡng đời sống âm nhạc của nhạc sĩ Doãn Nho.