Được khởi dựng từ cuối thế kỷ IX, quần thể gồm hàng chục nghìn tượng khắc đá với hình tượng Phật, Bồ Tát, các nhân vật tôn giáo và những cảnh sinh hoạt đời thường, phản ánh sự giao thoa giữa Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo. Trong đó, các cụm tượng tại núi Bảo Đỉnh và núi Bắc Sơn đặc biệt thu hút du khách bởi những tác phẩm được chạm khắc trực tiếp trên vách đá, thể hiện trình độ nghệ thuật và tư duy thẩm mỹ độc đáo của người xưa.

Quần thể tượng khắc đá Đại Túc được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới năm 1999, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị nổi bật của nghệ thuật điêu khắc Phật giáo Trung Quốc. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc

Tượng Phật nằm tại quần thể khắc đá Đại Túc thể hiện hình ảnh Đức Phật nhập Niết bàn, là một trong những tác phẩm điêu khắc tiêu biểu tại di sản này. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc

Các hình tượng Bồ Tát tại Đại Túc được tạo tác với đường nét mềm mại, thần thái trang nghiêm, thể hiện kỹ thuật chạm khắc đá đạt trình độ cao của các nghệ nhân xưa. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc

Các tác phẩm điêu khắc đá Đại Túc kết hợp hài hòa giữa giá trị nghệ thuật và ý nghĩa tôn giáo trong lịch sử Trung Quốc. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc

Một góc quần thể tượng khắc đá tại núi Bảo Đỉnh, nơi các tác phẩm được bố trí liên hoàn trên vách đá, tái hiện nhiều câu chuyện và triết lý Phật giáo. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc

Du khách tham quan, chiêm ngưỡng các tác phẩm tượng khắc đá tại Đại Túc, một trong những điểm đến văn hóa, lịch sử nổi tiếng của thành phố Trùng Khánh. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc