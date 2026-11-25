Chiêm ngưỡng vẻ đẹp nghệ thuật tượng Phật Đại Túc ở Trùng Khánh
Quần thể tượng khắc đá Đại Túc tại thành phố Trùng Khánh là một trong những di sản nghệ thuật điêu khắc đá Phật giáo tiêu biểu của Trung Quốc, nổi tiếng với quy mô đồ sộ, kỹ thuật chạm khắc tinh xảo và giá trị lịch sử, văn hóa, tôn giáo đặc sắc.
Được khởi dựng từ cuối thế kỷ IX, quần thể gồm hàng chục nghìn tượng khắc đá với hình tượng Phật, Bồ Tát, các nhân vật tôn giáo và những cảnh sinh hoạt đời thường, phản ánh sự giao thoa giữa Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo. Trong đó, các cụm tượng tại núi Bảo Đỉnh và núi Bắc Sơn đặc biệt thu hút du khách bởi những tác phẩm được chạm khắc trực tiếp trên vách đá, thể hiện trình độ nghệ thuật và tư duy thẩm mỹ độc đáo của người xưa.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://dulich.thethaovanhoa.vn/chiem-nguong-ve-dep-nghe-thuat-tuong-phat-dai-tuc-o-trung-khanh-20261125141606856.htm