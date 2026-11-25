Những "bóng xanh" ngược dòng người

Khoảng 22h30 ngày 24-11, khi những giai điệu cuối cùng của chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" khép lại bằng màn trình diễn pháo hoa tầm thấp và tràng pháo tay không ngớt. Dòng người khổng lồ bắt đầu tỏa ra từ các cửa khán đài A, B, C, D, mang theo dư âm của một bữa tiệc âm nhạc mãn nhãn. Ngược chiều với dòng khán giả hối hả ra về, những công nhân của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) - Chi nhánh Cầu Diễn lại chính thức bước vào ca làm việc cao điểm nhất.

Công nhân vệ sinh môi trường Chi nhánh Cầu Diễn tăng cường dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Vân Nhi.

Bên trong sân vận động, chị Nguyễn Thị Huyền, Tổ trưởng Tổ Mỹ Đình 1, vừa thoăn thoắt gom từng vỏ chai nhựa, túi nilon vào chiếc bao tải dứa cỡ lớn, vừa liên tục điều phối anh chị em tập kết rác về điểm trung chuyển. Sức hút của đêm nhạc khiến các khán đài chật kín, kéo theo lượng rác thải sinh hoạt khổng lồ.

Chị Huyền chia sẻ, khó khăn lớn nhất ở khu vực này là địa hình bậc thang dốc đứng với hàng chục nghìn ghế ngồi san sát, khiến xe đẩy hay phương tiện cơ giới hoàn toàn "bó tay". Mọi công đoạn đều phải làm thủ công: công nhân vác bao tải len lỏi qua từng hàng ghế hẹp, cúi gập người nhặt từng mẩu rác, rồi lại gồng mình vác những bao rác nặng trĩu vượt qua hàng chục bậc thang xuống đường pitch.

Chị Nguyễn Thị Huyền, Tổ trưởng Tổ Mỹ Đình 1 và đồng nghiệp tăng cường duy trì vệ sinh môi trường tại các tuyến đường xung quanh Sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Vân Nhi.

Không chỉ dọn bề mặt, các công nhân còn tỉ mỉ soi từng khe rãnh thoát nước, góc khuất chân cầu thang để không bỏ sót bất kỳ vỏ bánh kẹo nào. Những bao rác đầy ú ụ, buộc chặt gọn gàng nối đuôi nhau theo bước chân người thợ, chuyển nhanh ra khu tập kết phía sau khán đài để đưa lên xe ép chuyên dụng.

Cùng thời điểm, tại quảng trường và các tuyến đường huyết mạch quanh sân Mỹ Đình như Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Tân Mỹ…, cuộc "chạy đua" của Tổ Mỹ Đình 2 do chị Nguyễn Thị Bích phụ trách cũng diễn ra khẩn trương không kém. Ở không gian mở này, áp lực không chỉ nằm ở lượng rác lớn mà còn bởi mật độ giao thông dày đặc khi hàng nghìn người cùng lúc tràn ra từ sân vận động.

Chị Nguyễn Thị Bích (áo trắng) và các đồng nghiệp khẩn trương vận chuyển rác thải về nơi thu gom theo quy định. Ảnh: Vân Nhi.

Thực tế, công việc của tổ đã bắt đầu từ cuối giờ chiều khi khán giả đổ về quảng trường ăn uống trước giờ G. Đến khi tan show, lượng rác tăng vọt chỉ trong chưa đầy 30 phút. Cầm chắc cán chổi tre, chị Bích dẫn đầu tốp công nhân dàn hàng ngang, quét dọn từ cổng chính lan dần ra các tuyến nhánh. Tiếng chổi tre xoèn xoẹt hòa cùng tiếng động cơ rì rầm của xe quét đường chuyên dụng tạo nên thanh âm lao động đặc trưng của đêm Hà Nội.

"Chúng tôi phải lựa theo dòng người và dòng xe. Nguyên tắc của tổ là khách vừa rút đến đâu, mình ập vào quét dọn ngay đến đó, tuyệt đối không để rác bay ra lòng đường gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Cứ cuốn chiếu từng đoạn, làm đến đâu sạch dứt điểm đến đó" - chị Bích chia sẻ.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng thủ công của Tổ Mỹ Đình 2 và dàn xe cơ giới hiện đại (xe quét hút bụi, xe phun nước rửa đường) đã làm thay đổi diện mạo quảng trường Mỹ Đình theo từng giờ. Những thảm rác vương vãi sau cuộc vui dần biến mất, trả lại mặt đường nhựa phẳng phiu cho cửa ngõ phía Tây Thủ đô.

Giữ màu xanh sau ánh đèn sân khấu

Sự sạch đẹp xuyên suốt sự kiện đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả. Chị Trịnh Thị Vân (phường Định Công, Hà Nội) bày tỏ sự bất ngờ dù từng tham dự nhiều đại nhạc hội lớn: "Điều khiến tôi hài lòng nhất không chỉ là lối đi và quảng trường luôn được quét dọn kịp thời, mà còn ở hệ thống nhà vệ sinh lưu động. Hàng vạn người tham dự nhưng khu vệ sinh luôn khô ráo, sạch sẽ, không mùi hôi hay quá tải. Nhìn các cô chú công nhân mặc áo phản quang miệt mài lau dọn lúc đêm khuya, tôi thực sự trân trọng sự vất vả của họ".

Sự nỗ lực của các công nhân vệ sinh môi trường đã góp phần vào sự thành công của đêm nhạc "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: Vân Nhi.

Để có được sự ghi nhận ấy là cả một phương án chuẩn bị bài bản. Trực tiếp có mặt tại hiện trường để đôn đốc công tác xuyên đêm, ông Lê Quân, Giám đốc Chi nhánh Cầu Diễn cho biết, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực cùng trang thiết bị hiện đại, chia thành nhiều ca kíp trực chiến từ trước, trong và sau sự kiện. Nhờ phân luồng từ xa, bố trí hợp lý hệ thống thùng rác cùng 80 nhà vệ sinh lưu động và điểm trung chuyển từ sớm, công tác giải tỏa rác diễn ra trôi chảy, không ùn ứ cục bộ.

Theo ông Lê Quân, tính đến khoảng 1h sáng ngày 25-11, khu vực ngoài sân vận động đã cơ bản được dọn sạch, trả lại sự thông thoáng cho quảng trường và các tuyến phố lân cận. Bên trong sân, do diện tích rộng và nhiều tầng khán đài, các tổ công nhân vẫn tiếp tục thu gom, đóng bao để vận chuyển về khu xử lý, quyết tâm hoàn trả mặt bằng trong thời gian sớm nhất.

Sau khi hoàn thành việc dọn dẹp, Chi nhánh Cầu Diễn đã bố trí phương tiện tham gia tưới rửa đường để đảm bảo vệ sinh môi trường. Ảnh: Vân Nhi.

Đồng hồ điểm gần 2h sáng ngày 25-11. Sương đêm buông dày, phủ một lớp mờ ảo lên khu liên hợp thể thao quốc gia. Những chuyến xe ép rác cuối cùng chở đầy "chiến lợi phẩm" của một đêm lao động miệt mài lặng lẽ lăn bánh rời Mỹ Đình. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, chị Huyền, chị Bích cùng đồng nghiệp mới tạm dừng tay chổi, ngồi nghỉ chân bên vệ đường. Giữa những gương mặt lộ rõ nét mệt mỏi sau nhiều giờ đứng chân, họ trao nhau ngụm nước ấm và những nụ cười vui tươi.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" khép lại với nhiều dư âm đẹp. Và trong bức tranh nghệ thuật rực rỡ ấy, có một gam màu xanh thầm lặng, bền bỉ của những người công nhân môi trường - những người luôn chọn ở lại phía sau ánh đèn sân khấu để giữ gìn sự văn minh cho từng góc phố Thủ đô.