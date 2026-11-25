Hành trình hấp dẫn với tàu du lịch cao cấp Chapa - Tonkin Heritage Express

Đường sắt vừa có thêm đoàn tàu du lịch cao cấp chạy từ Hà Nội đi Lào Cai, tới SaPa, một trong những cung đường thu hút nhiều khách du lịch nhất hiện nay.

Những hoạt động trình diễn nghệ thuật Tây Bắc mang đến trải nghiệm mới cho hành khách.

Đoàn tàu du lịch cao cấp Chapa-Tonkin Heritage Express được Công ty Cổ phần Du lịch Chapa phối hợp với Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam tổ chức khai thác. Đáng chú ý, giá vé cao nhất 26 triệu.

Đoàn tàu này đặc biệt bởi được thiết kế theo phong cách kiến trúc Đông Dương, kết hợp các họa tiết, chất liệu văn hóa đặc trưng của vùng Tây Bắc, mang đến trải nghiệm mới cho hành khách trên hành trình đến Lào Cai, Sa Pa.

Điểm nhấn của đoàn tàu là sự kết hợp giữa tinh thần kiến trúc Đông Dương với các yếu tố văn hóa bản địa. Không gian bên trong sử dụng vách gỗ, ánh sáng ấm áp, kết hợp họa tiết thổ cẩm của người Dao Đỏ, hoa văn văn hóa người H'Mông cùng những chất liệu, màu sắc gắn với đời sống vùng cao.

Các toa xe được cải tạo thành những không gian mang dấu ấn riêng, trong đó có toa khách bố trí quầy bar phục vụ hành khách. Qua cách bài trí, những giá trị văn hóa truyền thống được đưa vào trải nghiệm di chuyển, giúp hành trình bằng tàu hỏa không chỉ đơn thuần là đi lại mà còn là dịp tìm hiểu văn hóa, con người vùng Tây Bắc.

Không gian được thiết kế sáng tạo và sang trọng trên đoàn tàu Chapa - Tonkin Heritage Express.

Trong ngày khai trương, chuyến tàu đầu tiên đã xuất phát từ Ga Hà Nội tối 23/11, chở khoảng 160 du khách quốc tế, đến Ga Lào Cai vào sáng sớm 24/11 sau hành trình khoảng 8 giờ.

Hình ảnh Chapa - Tonkin Heritage Express.

Theo ông Nguyễn Chính Nam, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam, tuyến Hà Nội-Lào Cai là một hành lang có lợi thế đặc biệt. Từ Thủ đô, hành khách đến với Lào Cai, Sa Pa và không gian văn hóa giàu bản sắc của vùng Tây Bắc.

Ông Nam cho biết: “Ngành Đường sắt sẽ tập trung bảo đảm an toàn chạy tàu, chất lượng hạ tầng, phối hợp tổ chức vận tải và nâng cao chất lượng phục vụ. Việc hợp tác với các doanh nghiệp đầu tư sản phẩm du lịch được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa dịch vụ, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng của các tuyến đường sắt gắn với những điểm đến du lịch.”