Không gian văn hóa dân tộc Kinh.

Năm 1943, toàn tỉnh chỉ có khoảng 1.000 người Kinh. Từ sau năm 1954, nhiều lớp người từ Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Hà Tây... lên Sơn La lập nghiệp, xây dựng vùng kinh tế mới, nông trường, lâm trường; trong đó có cán bộ, chiến sĩ tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ ở lại sinh sống. Hiện nay, người Kinh cư trú ở hầu hết các xã, phường, tập trung đông tại các phường trung tâm, ven quốc lộ.

Nhân dân check-in cùng không gian văn hóa dân tộc Kinh.

Người Kinh coi trọng đạo hiếu, thờ cúng tổ tiên, giỗ chạp và các dịp lễ, Tết như Tết Nguyên đán, Rằm tháng Giêng, Tết Thanh minh. Kinh nghiệm thâm canh lúa nước, làm vườn được kết hợp với tri thức bản địa; nhiều giống cây trồng, kỹ thuật mới được đưa lên vùng cao.

Nhân dân trải nghiệm không gian văn hóa dân tộc Kinh.

Những phẩm chất cần cù, hiếu học, trọng tình làng nghĩa xóm tiếp tục được gìn giữ. Sống xen cư, đoàn kết với các dân tộc anh em, đồng bào Kinh đóng góp trong hành chính, giáo dục, y tế, thương mại; góp phần phát triển vùng chè, bò sữa, cây ăn quả, xây dựng hạ tầng và đô thị, kết nối giao lưu văn hóa giữa miền xuôi với miền núi.

Người dân và du khách trải nghiệm không gian văn hóa dân tộc Kinh.