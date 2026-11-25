Người ta thường nhớ Hà Nội khi thu về, khi những con phố dịu dàng trong nắng vàng, khi hương hoa sữa len qua từng góc phố, khi những chiếc lá chạm khẽ xuống lòng đường gợi bao thương nhớ. Nhưng có một người lại dành một tình yêu riêng cho Hà Nội vào mùa đông. Một tình yêu được góp nhặt từ ký ức tuổi thơ, từ những trang sách, từ một vài lần đặt chân đến Thủ đô và cả những điều bình dị mà đôi khi, chỉ khi đi xa, người ta mới nhận ra có sức níu giữ lòng mình đến thế.