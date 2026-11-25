Hoa dã quỳ nở ven hồ Nậm Khẩu Hú, xã Thanh Nưa (Điện Biên). (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Những vạt dã quỳ vàng nổi bật giữa núi rừng, những thửa ruộng bậc thang mùa nước đổ ở vùng cao Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Sắc vàng hoa dã quỳ trải dọc ven hồ Nậm Khẩu Hú, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Hoa dã quỳ khoe sắc vàng trên những triền núi với biển mây ở đèo Keo Lôm, xã Na Son, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Những khóm hoa dã quỳ vàng rực trên nương của người dân ở xã Thanh Nưa (Điện Biên). (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Những cụm hoa dã quỳ nở vàng trên sườn núi, làm nổi bật vẻ đẹp thiên nhiên vùng cao Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Hoa dã quỳ nở rộ dọc tuyến đường vùng cao ở xã Thanh Nưa (Điện Biên). (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Hoa dã quỳ nở rộ quanh bản làng ở Nậm Khẩu Hú, xã Thanh Nưa, tạo nên sắc màu rực rỡ giữa không gian sinh sống của người dân vùng cao. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)