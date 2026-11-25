Từ những con đường sạch

Hình ảnh người dân cùng quét dọn đường làng, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, chăm sóc hàng cây, tuyến đường hoa đã trở nên quen thuộc tại nhiều khu dân cư. Đằng sau những đổi thay bình dị ấy là sự chuyển biến trong nhận thức, tinh thần trách nhiệm và ý thức tự quản của mỗi người dân đối với cộng đồng.

Người dân thôn Ta Ri, xã Khe Sanh chỉnh trang hàng rào, sân vườn - Ảnh: T.H

Đó cũng là mục tiêu mà Ủy ban MTTQVN tỉnh hướng đến khi triển khai các mô hình khu dân cư “Sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn”. Mặt trận các cấp chú trọng lựa chọn nội dung phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn, tránh hình thức, đề cao hiệu quả và khả năng duy trì lâu dài. Từ đô thị, nông thôn đến miền núi, vùng đồng bào có đạo, mỗi nơi đều có cách vận động, tổ chức thực hiện riêng.

Tại thôn 1, xã Diên Sanh, phong trào thi đua lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao đời sống người dân. Với 374 hộ, hơn 1.600 nhân khẩu, đến nay trong thôn đã có 100% hộ sử dụng nước sạch, nhà vệ sinh tự hủy; 369/374 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” (98,6%). Đời sống văn hóa, khuyến học được chú trọng; quỹ khuyến học đạt hơn 280 triệu đồng... Công tác an sinh xã hội được quan tâm, mô hình “Ngôi nhà xanh” phát huy hiệu quả trong việc giúp hội viên khó khăn. Số hộ nghèo trong thôn hiện giảm còn 3,74%.

Mô hình “Khu dân cư 3 không” tiếp tục phát huy hiệu quả; 100% hộ thực hiện nếp sống văn minh trong cưới, tang, lễ hội. Các hoạt động trồng cây, phân loại rác thải, xây dựng tuyến đường hoa góp phần giữ gìn cảnh quan, an ninh trật tự. Phong trào còn gắn với chuyển đổi số thông qua mô hình “Chi hội phụ nữ số” gồm 30 thành viên, “Câu lạc bộ bảo vệ môi trường” gồm 20 thành viên và hỗ trợ người dân sử dụng tiện ích Đề án 06, sổ sức khỏe điện tử.

Mặt trận xã Diên Sanh ra mắt mô hình khu dân cư xanh-an toàn-nghĩa tình - Ảnh: T.H

Thực hiện mô hình khu dân cư “Sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn” tại thôn Ván Ri, Ban công tác Mặt trận thôn cùng các chi hội, đoàn thể đã vận động bà con tổng vệ sinh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Ông Hồ Văn Dun, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Ván Ri, chia sẻ: “Làm công tác Mặt trận ở khu dân cư phải thật sự gần dân. Mình nói để dân hiểu, nhưng quan trọng hơn là cán bộ phải cùng làm. Khi bà con thấy đường làng sạch hơn, khu dân cư đẹp hơn, cuộc sống thuận tiện hơn thì mọi người sẽ tự giác tham gia. Có những việc lúc đầu tưởng khó, nhưng khi tạo được sự đồng thuận thì bà con hưởng ứng rất nhiệt tình”.

Mô hình thiết thực từ sức dân

Điểm chuyển biến rõ nét của phong trào là người dân từ chỗ được vận động đã chủ động, tự giác tham gia, tạo nền tảng duy trì các mô hình bền vững. Mặt trận các cấp phát huy vai trò Ban Công tác Mặt trận, người có uy tín và các tổ chức thành viên, khơi dậy sự đồng thuận, huy động sức dân xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh.

Đến nay, toàn tỉnh triển khai 2 mô hình khu dân cư văn minh, an toàn trong đồng bào có đạo, thu hút trên 500 giáo dân, phật tử tham gia... Nhiều mô hình thiết thực như “Đường hoa phụ nữ”, “Nhà sạch-vườn đẹp”, “Nhà xanh”, “Phân loại rác tại nguồn”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình 5 có, 3 sạch” tiếp tục được duy trì, nhân rộng.

Các tổ chức thành viên của Mặt trận đã phát huy thế mạnh, huy động nguồn lực và ngày công để thực hiện các phong trào. Cụ thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức 520 cuộc tuyên truyền với hơn 37.000 lượt hội viên; duy trì 1.420 địa chỉ tin cậy và 74 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc. Hội Cựu chiến binh duy trì 50 câu lạc bộ môi trường, huy động hàng nghìn ngày công chăm sóc, tu sửa 392km đường tự quản và trồng hơn 23.000 cây xanh. Đoàn Thanh niên trồng trên 65.000 cây, tư vấn việc làm cho gần 18.000 lượt người, giới thiệu việc làm cho 767 lao động. Hội Nông dân xây dựng 99 mô hình bảo vệ môi trường, vận động hội viên đóng góp tiền, ngày công, hiến đất làm hạ tầng nông thôn; đồng thời có 136.050 hộ đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi.

Xã Khe Sanh ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang nông thôn mới - Ảnh: T.H

Từ những công trình cụ thể đến các mô hình tự quản, sức dân ngày càng được khơi dậy và phát huy. Qua đó, phong trào không chỉ làm đổi thay diện mạo khu dân cư mà còn góp phần phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đồng chí Dương Tân Long, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhấn mạnh: “Xây dựng khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn phải bắt đầu từ sự đồng thuận của Nhân dân. Mặt trận làm tốt vai trò tuyên truyền, vận động, tập hợp và kết nối, nhưng người dân mới là chủ thể quyết định sự thành công và tính bền vững của mô hình. Vì vậy, chúng tôi xác định phải lựa chọn những nội dung thật sự thiết thực, phù hợp với từng địa bàn, đồng thời phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên để duy trì, nhân rộng những cách làm hiệu quả”.

Theo đồng chí Dương Tân Long, xây dựng khu dân cư văn minh không chỉ dừng lại ở cảnh quan sạch, đẹp mà còn phải gắn với xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, chăm lo hộ nghèo và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Tuyến đường được chiếu sáng sẽ ý nghĩa hơn khi người dân cùng giữ gìn an ninh; khu dân cư sạch đẹp sẽ bền vững hơn khi mỗi gia đình hình thành thói quen phân loại, thu gom và xử lý rác đúng quy định.

Xây dựng khu dân cư “sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn” không đơn thuần là làm đẹp một con đường hay khu phố, mà còn là xây dựng nếp sống văn minh, tinh thần trách nhiệm và sự gắn kết cộng đồng. Khi phong trào bắt đầu từ Nhân dân, được vun đắp bằng sự đồng thuận và duy trì bằng ý thức tự quản, những việc làm nhỏ ở từng thôn, bản, tổ dân phố sẽ góp phần lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết, đưa các cuộc vận động của Mặt trận tỉnh Quảng Trị đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững.