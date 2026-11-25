Không khí sôi động tại gian hàng Nhựa Bình Minh trong khuôn khổ Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo TP Cần Thơ năm 2026. Ảnh TÚ NGÂN

Tiếp sức lễ hội truyền thống

Diễn ra trong hai ngày 23 và 24-11 trên sông Maspéro, Giải đua ghe ngo TP Cần Thơ năm 2026 - Tranh Cúp Nhựa Bình Minh nằm trong khuôn khổ Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo năm 2026. Theo kế hoạch tổ chức, giải đấu quy tụ hơn 80 đội ghe ngo nam, nữ tại Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Những chiếc ghe ngo rực rỡ sắc màu cùng sự phối hợp nhịp nhàng của hàng chục tay chèo tạo nên không khí tranh tài sôi nổi trên dòng sông Maspéro. Không đơn thuần là hoạt động thể thao, đua ghe ngo còn là nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc, gắn liền với đời sống tinh thần của đồng bào Khmer Nam bộ. Mỗi chiếc ghe mang dấu ấn riêng của từng ngôi chùa, thể hiện sự chung sức, đồng lòng và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Các đội ghe ngo tranh tài trên sông Maspéro, TP Cần Thơ. Ảnh TÚ NGÂN

Đặc biệt, ngày tranh tài cuối cùng của giải trùng với Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, góp phần tôn vinh sự phong phú, đa dạng trong nền văn hóa thống nhất của các dân tộc Việt Nam. Đây cũng là dịp để Cần Thơ thu hút du khách, quảng bá tiềm năng du lịch gắn với những nét đẹp văn hóa đặc trưng của địa phương.

Ông Asada Boonsrirat,Phó Tổng Giám đốc Thương Mại - Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh, trao tài trợ tại giải đấu. Ảnh Tú Ngân

Từng tham gia với vai trò nhà tài trợ vàng năm 2025, Nhựa Bình Minh tiếp tục đồng hành cùng giải đấu năm 2026 và hướng đến trở thành nhà tài trợ truyền thống trong những năm tiếp theo.

Trước đó, ngày 14-10, Nhựa Bình Minh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ đã ký kết hợp tác truyền thông, quảng cáo Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo năm 2026. Sự phối hợp giữa doanh nghiệp và địa phương được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng tổ chức, mở rộng hiệu quả truyền thông, đưa lễ hội đến gần hơn với đông đảo người dân và du khách.

Trách nhiệm xã hội từ những hoạt động thiết thực

Đồng hành cùng Giải đua ghe ngo TP Cần Thơ là một trong những hoạt động nối dài hành trình đóng góp cho cộng đồng của Nhựa Bình Minh trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và an sinh xã hội.

Từ năm 2018, doanh nghiệp bắt đầu tài trợ đội đua xe đạp nam Nhựa Bình Minh Bình Dương, với nòng cốt là các tuyển thủ của tỉnh Bình Dương. Qua quá trình phát triển, đội đua được đổi tên thành Nhựa Bình Minh TPHCM và tiếp tục tham gia tranh tài tại Cúp Truyền hình TPHCM. Sự đồng hành lâu dài của doanh nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển thể thao chuyên nghiệp, tạo điều kiện để các vận động viên phát huy năng lực thi đấu.

Ông Niwat Athiwattananont, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh, trao giải nhì nội dung đua ghe ngo nam cự ly 1.200m. Ảnh TÚ NGÂN

Ở lĩnh vực an sinh xã hội, thông qua chương trình “Thương nguồn nước - Yêu tương lai” triển khai từ năm 2023, đến nay, Nhựa Bình Minh đã hỗ trợ 9.400 hộ dân với tổng chiều dài 58.220m ống dẫn nước sạch. Chương trình góp phần cải thiện điều kiện tiếp cận nguồn nước sạch, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Trải qua gần 50 năm phát triển cùng đất nước, Nhựa Bình Minh từng bước gắn kết hoạt động sản xuất, kinh doanh với việc thực hiện trách nhiệm xã hội. Từ hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn nước sạch, đầu tư cho thể thao đến đồng hành bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc, doanh nghiệp đang cụ thể hóa định hướng phát triển bền vững bằng những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.